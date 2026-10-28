O clássico já movimenta a cidade

Teremos, nesta quinta-feira (29/10), o clássico Atlético x Cruzeiro, no caldeirão alvinegro. Ambos estão bem colocados no Campeonato Brasileiro, mas quem mais precisa pontuar é o Cruzeiro, para voltar à Copa Libertadores, no ano que vem. O Galo está na final da Sul-Americana, cujo campeão tem vaga assegurada. Além disso, tem semifinais da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no próximo domingo (1º/11), além do Brasileirão, onde também briga por uma vaga.

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Ou seja: para quem começou o ano com esperança de não cair, o Atlético faz campanha espetacular nas três frentes e em pelo menos em uma delas deverá triunfar. O trabalho de Eduardo Barba é simplesmente espetacular, pois montou um time competitivo, com as peças que tinha, mostrando o que é ser um técnico de verdade.



Do outro lado também existe um grande treinador, Arthur Jorge, que tirou o Cruzeiro da lanterna e pôs no terceiro lugar, atrás apenas dos bilionários Palmeiras e Flamengo.

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Se há uma coisa de que Minas Gerais pode se orgulhar é de ter os dois melhores técnicos da atualidade. Que vença o melhor, aquele que apresentar o futebol mais competitivo e convincente. Na coluna desta quinta-feira, falarei mais sobre o assunto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.