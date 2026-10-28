Assine
overlay
Início Jaeci Carvalho
Jaeci Carvalho
Jaeci Carvalho

O clássico já movimenta a cidade

Se há uma coisa de que Minas Gerais pode se orgulhar é de ter os dois melhores técnicos da atualidade

Publicidade

Mais lidas

Jaeci Carvalho
Jaeci Carvalho
Colunista
28/10/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
×
Os técnicos Artur Jorge, do Cruzeiro, E Eduardo Domínguez, do Atlético, vão ficar novamente cara a cara nesta quinta-feira (28/10) - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro - Pedro Souza / Atlético)
Os técnicos Artur Jorge, do Cruzeiro, E Eduardo Domínguez, do Atlético, vão ficar novamente cara a cara nesta quinta-feira (28/10) crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro - Pedro Souza / Atlético

Teremos, nesta quinta-feira (29/10), o clássico Atlético x Cruzeiro, no caldeirão alvinegro. Ambos estão bem colocados no Campeonato Brasileiro, mas quem mais precisa pontuar é o Cruzeiro, para voltar à Copa Libertadores, no ano que vem. O Galo está na final da Sul-Americana, cujo campeão tem vaga assegurada. Além disso, tem semifinais da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no próximo domingo (1º/11), além do Brasileirão, onde também briga por uma vaga.

Fique por dentro das notícias que importam para você!


Ou seja: para quem começou o ano com esperança de não cair, o Atlético faz campanha espetacular nas três frentes e em pelo menos em uma delas deverá triunfar. O trabalho de Eduardo Barba é simplesmente espetacular, pois montou um time competitivo, com as peças que tinha, mostrando o que é ser um técnico de verdade.


Do outro lado também existe um grande treinador, Arthur Jorge, que tirou o Cruzeiro da lanterna e pôs no terceiro lugar, atrás apenas dos bilionários Palmeiras e Flamengo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Se há uma coisa de que Minas Gerais pode se orgulhar é de ter os dois melhores técnicos da atualidade. Que vença o melhor, aquele que apresentar o futebol mais competitivo e convincente. Na coluna desta quinta-feira, falarei mais sobre o assunto.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay