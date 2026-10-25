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ELEIÇÕES 2026

Omar Aziz é eleito governador do Amazonas

O candidato do PSD disputava Professora Maria do Carmo (PL)

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
25/10/2026 20:34 - atualizado em 25/10/2026 20:38

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Omar Aziz e Maria do Carmo vão ao 2º turno no Amazonas
Omar Aziz e Maria do Carmo disputaram o 2º turno no Amazonas crédito: Divulgação

Omar Aziz (PSD) venceu a eleição para o governo do Amazonas, neste domingo (25/10), e foi eleito governador do estado. Com mais de 86% das urnas apuradas, ele recebeu 60,02% dos votos válidos contra 39,98% da adversária, Professora Maria do Carmo (PL). 

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Atualmente, Aziz é senador pelo estado. Ele também já ocupou o cargo de governador do estado entre 2010 e 2014, vereador e deputado estadual na década de 1990. O parlamentar ficou nacionalmente conhecido quando presidiu a CPI da COVID-19, em 2021.

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