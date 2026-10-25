Omar Aziz é eleito governador do Amazonas

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Omar Aziz (PSD) venceu a eleição para o governo do Amazonas, neste domingo (25/10), e foi eleito governador do estado. Com mais de 86% das urnas apuradas, ele recebeu 60,02% dos votos válidos contra 39,98% da adversária, Professora Maria do Carmo (PL).

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Atualmente, Aziz é senador pelo estado. Ele também já ocupou o cargo de governador do estado entre 2010 e 2014, vereador e deputado estadual na década de 1990. O parlamentar ficou nacionalmente conhecido quando presidiu a CPI da COVID-19, em 2021.