Motorista dorme ao volante e invade casa no Norte de Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um motorista, de idade não divulgada, dormiu ao volante e atingiu a parede de uma casa no Bairro Cidade Industrial, em Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada deste domingo (18/10). Com o impacto da batida, o muro da casa foi quebrado. Felizmente, não houve vítimas.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 4h. Quando chegaram ao local, os militares encontraram o Chevrolet Celta vermelho, mas o condutor já havia sido conduzido pela Polícia Militar (PM).

Conforme com os bombeiros, o automóvel bateu contra a parede da garagem de uma casa, atingindo também um estabelecimento comercial ao lado. O impacto causou danos estruturais em parte da edificação, no trecho da frente, cuja cobertura não possui laje.

O condutor, que estava sozinho no veículo, teria adormecido ao volante. Ele recusou atendimento pré-hospitalar. Para eliminar o risco de desabamento, os bombeiros adotaram as medidas necessárias, incluindo a remoção de uma viga danificada.

Os moradores foram orientados a entrar em contato com o dono do Celta para tratar de eventuais responsabilizações pelos danos causados. Também receberam a recomendação de contratar um profissional para avaliar as condições estruturais do imóvel e executar os reparos necessários.

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O veículo permaneceu na casa, à disposição da PM, para os procedimentos cabíveis decorrentes.