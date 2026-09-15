Carro automático atravessa paredes e atinge moradora no Sul de Minas
Veículo desgovernado passou por via em alta velocidade até colidir contra a casa e atingir moradora. Ocupantes do carro também se feriram
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Três pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida dos Expedicionários, no Bairro Vila Rica, em Passos, no Sul de Minas, na manhã desta terça-feira (15/9).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo automático, com dois ocupantes, desceu uma via em alta velocidade e atravessou pelo menos duas paredes de uma casa.
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O choque contra o imóvel foi tão forte que o veículo atingiu a moradora da casa, que também ficou ferida. Ela teve um machucado na cabeça.
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Segundo os bombeiros, eles e a Polícia Militar (PM) foram acionados por volta das 6h40. Os militares retiraram as vítimas e as encaminharam ao hospital.