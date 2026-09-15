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DESGOVERNADO

Carro automático atravessa paredes e atinge moradora no Sul de Minas

Veículo desgovernado passou por via em alta velocidade até colidir contra a casa e atingir moradora. Ocupantes do carro também se feriram

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2026 09:34

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Carro invade casa e atinge moradora em Passos, no Sul de Minas Gerais. Bombeiros resgatam três vítimas
Carro invade casa e atinge moradora em Passos, no Sul de Minas Gerais. Bombeiros resgatam três vítimas crédito: CBMMG/Divulgação

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida dos Expedicionários, no Bairro Vila Rica, em Passos, no Sul de Minas, na manhã desta terça-feira (15/9).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o veículo automático, com dois ocupantes, desceu uma via em alta velocidade e atravessou pelo menos duas paredes de uma casa.

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O choque contra o imóvel foi tão forte que o veículo atingiu a moradora da casa, que também ficou ferida. Ela teve um machucado na cabeça.

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Segundo os bombeiros, eles e a Polícia Militar (PM) foram acionados por volta das 6h40. Os militares retiraram as vítimas e as encaminharam ao hospital.

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