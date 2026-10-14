Filmes e Séries
Nicolas Cage diz que não deve voltar a trabalhar com a Amazon por causa do uso de IA
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Segundo Cage, a Amazon é uma empresa receptiva ao uso de inteligência artificial, especialmente por causa de seu investimento de 50 bilhões de dólares na OpenAI. O ator declarou que não é favorável à tecnologia e, por esse motivo, decidiu não assinar o documento apresentado pelo estúdio. Foto: Flickr / International Labour Organization
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Cage não detalhou quais usos da tecnologia seriam autorizados pelo termo. A série foi cancelada em setembro de 2026, após uma única temporada, apesar de ter recebido 11 indicações ao Emmy, das quais venceu cinco. Na ocasião, em nota divulgada por seu empresário, o ator disse que uma temporada era perfeita para ele. Foto: Divulgação
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“Spider-Noir” é uma série do Prime Video e da MGM+ que estreou em 27 de maio de 2026, com oito episódios. Ambientada na Nova York dos anos 1930, durante a Grande Depressão e a Lei Seca, a trama acompanha Ben Reilly, um detetive particular conhecido como O Aranha. Foto: Divulgação
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Ben Reilly é uma versão alternativa do Homem-Aranha, concebida nos quadrinhos como um clone de Peter Parker, e o personagem da série tem como referência os quadrinhos “Homem-Aranha Noir”, da Marvel Comics. Cage, inclusive, já dublou o Homem-Aranha Noir (Peter Parker da Terra-90214) nas produções animadas do universo Aranhaverso. Foto: Divulgação
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Nicolas Cage, cujo nome de batismo é Nicolas Kim Coppola, nasceu em 7 de janeiro de 1964, em Long Beach, na Califórnia, e é sobrinho do cineasta Francis Ford Coppola. Estreou no cinema em 1982, em “Picardias Estudantis”, creditado como Nicolas Coppola. Adotou o nome artístico Cage a partir de “Sonhos Rebeldes”, de 1983, inspirado no personagem Luke Cage, da Marvel. Foto: Wikimedia Commons / nicolas genin
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Cage venceu o Oscar de Melhor Ator por “Despedida em Las Vegas”, em 1996, e ganhou, pelo mesmo filme, o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama. Em 2003, voltou a concorrer ao Oscar na categoria de Melhor Ator por “Adaptação”, no qual interpretou os irmãos gêmeos Charlie e Donald Kaufman. Foto: Divulgação
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Sua filmografia também inclui produções como “Cidade dos Anjos”, “Motoqueiro Fantasma”, “A Rocha”, “A Lenda do Tesouro Perdido”, “A Outra Face”, “O Vidente”, “Pig: A Vingança”, “Sangue no Gelo”, “Fúria Sobre Rodas”, “Presságio”, “O Senhor das Armas”, “Um Homem de Família” e “60 Segundos”, entre muitos outros títulos. Foto: Divulgação
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