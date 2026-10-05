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Terror! ‘Cobra-de-duas-cabeças’ surge em ralo da pia de apartamento e assusta moradora no Paraná

RF
Redação Flipar
  • Aline, que é mãe de duas crianças pequenas, contou em entrevista à
    Aline, que é mãe de duas crianças pequenas, contou em entrevista à "Crescer" que os filhos ficaram curiosos ao assistir à gravação e quiseram conhecer o animal. Um especialista ouvido sobre o caso identificou a espécie como uma anfisbena, conhecida popularmente como "cobra-de-duas-cabeças". Foto: Wikimedia Commons/CostaPPPR
  • "Apesar do nome e da aparência, ela não é uma serpente e possui apenas uma cabeça. Esse apelido surgiu porque sua cauda é curta e arredondada, lembrando superficialmente a cabeça e podendo confundir possíveis predadores", explicou à Crescer o biólogo Fabiano Soares. Foto: iNaturalist/Edivan De Souza
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