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Chance de efetivação para trabalhadores temporários é alta, diz CDL/BH

Em 2025, quase 25% desses profissionais foram contratados. Vagas se concentram nas áreas de vendas e atendimento

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PC
Pedro Cerqueira
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Pedro Cerqueira
Repórter
21/10/2026 15:36

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Na pesquisa divulgada pela CNDL, 45% disseram que vão gastar mais na Black Friday deste ano em comparação com a do ano passado
Intenção de contratar temporários está mais concentrada entre os empresários que se preparam para a Black Friday crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press

Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) indica que 50,8% dos empresários que pretendem contratar trabalhadores temporários neste fim de ano consideram alta ou muito alta a possibilidade de efetivar esses profissionais.

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De acordo com o estudo, em 2025 a taxa de efetivação desses temporários foi de 23,2%. “O resultado reforça o potencial das contratações sazonais como uma porta de entrada para o mercado de trabalho e uma oportunidade para quem deseja construir uma trajetória profissional no setor”, avalia Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.

Em 2026, a busca por esses profissionais se concentra nas atividades de atendimento ao consumidor. Nas intenções de contratações de funcionários temporários, 57,4% das empresas procuram por vendedores, 49,2% por atendentes e balconistas, 13,1% por estoquistas, 9,8% por auxiliares e ajudantes e 8,2% por operadores de caixa.






Por enquanto, a intenção de contratar temporários está mais concentrada entre os empresários que se preparam para a Black Friday. Neste universo, 25,6% pretendem contratar, sendo que a maior parte deles (21,9%) atuam em formato físico e virtual. 





A pesquisa também identificou os desafios no recrutamento desses trabalhadores. Entre as empresas que pretendem contratar, 41% apontam a falta de profissionalismo e responsabilidade como principal dificuldade, enquanto 23% mencionam a escassez de candidatos e 6,6% os custos.

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“Para quem busca uma oportunidade de efetivação a partir do trabalho temporário, é fundamental demonstrar comprometimento, responsabilidade, disposição para aprender e qualidade no atendimento ao consumidor — competências valorizadas especialmente nas funções de contato direto com o público”, aconselha o presidente da CDL/BH.


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