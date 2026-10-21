Chance de efetivação para trabalhadores temporários é alta, diz CDL/BH

Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) indica que 50,8% dos empresários que pretendem contratar trabalhadores temporários neste fim de ano consideram alta ou muito alta a possibilidade de efetivar esses profissionais.

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De acordo com o estudo, em 2025 a taxa de efetivação desses temporários foi de 23,2%. “O resultado reforça o potencial das contratações sazonais como uma porta de entrada para o mercado de trabalho e uma oportunidade para quem deseja construir uma trajetória profissional no setor”, avalia Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.



Em 2026, a busca por esses profissionais se concentra nas atividades de atendimento ao consumidor. Nas intenções de contratações de funcionários temporários, 57,4% das empresas procuram por vendedores, 49,2% por atendentes e balconistas, 13,1% por estoquistas, 9,8% por auxiliares e ajudantes e 8,2% por operadores de caixa.





Por enquanto, a intenção de contratar temporários está mais concentrada entre os empresários que se preparam para a Black Friday. Neste universo, 25,6% pretendem contratar, sendo que a maior parte deles (21,9%) atuam em formato físico e virtual.





A pesquisa também identificou os desafios no recrutamento desses trabalhadores. Entre as empresas que pretendem contratar, 41% apontam a falta de profissionalismo e responsabilidade como principal dificuldade, enquanto 23% mencionam a escassez de candidatos e 6,6% os custos.

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“Para quem busca uma oportunidade de efetivação a partir do trabalho temporário, é fundamental demonstrar comprometimento, responsabilidade, disposição para aprender e qualidade no atendimento ao consumidor — competências valorizadas especialmente nas funções de contato direto com o público”, aconselha o presidente da CDL/BH.



