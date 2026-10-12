Preço médio das carnes aumenta em BH, com destaque para os cortes bovinos
Pesquisa mostra que carne bovina aumentou até 4,12% na capital em apenas um mês. Nos cortes suínos, destaque para a variação de preços entre os estabelecimentos
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A carne bovina apresentou alta em quase todos os cortes em Belo Horizonte ao longo do último mês, aponta pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro entre os dias 5 e 7 de outubro.
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Utilizando como base os preços médios de cada corte na capital, a picanha apresentou o maior aumento entre os bovinos, passando de R$ 75,46 em setembro para R$ 78,57, alta de 4,12%. Na sequência vêm:
- Músculo: de R$ 38,90 para R$ 40,01 (+2,87%)
- Maminha: de R$ 51,92 para R$ 53,37 (+2,79%)
- Chã de dentro: de R$ 52,81 para R$ 54,20 (+2,62%)
- Chã de fora: de R$ 48,51 para R$ 49,48 (+1,99%)
- Lagarto: de R$ 49,52 para R$ 50,35 (+1,68%)
- Alcatra: de R$ 56,76 para R$ 57,70 (+1,66%)
- Contrafilé: de R$ 59,06 para R$ 59,92 (+1,46%)
- Patinho: de R$ 49,54 para R$ 50,26 (+1,46%)
- Fraldinha: de R$ 41,42 para R$ 41,92 (+1,21%)
- Miolo de alcatra: de R$ 59,54 para R$ 60,17 (+1,07%)
- Acém: de R$ 38,78 para R$ 39,19 (+1,06%)
Apenas dois cortes bovinos apresentaram redução do preço médio:
- Fígado: de R$ 23,05 para R$ 22,89 (-0,69%)
- Filé-mignon: de R$ 83,79 para R$ 83,59 (-0,23%)
Se o preço médio aumentou, vale a pena pesquisar onde estão as melhores ofertas. A pesquisa do Mercado Mineiro mostrou que existem diferenças expressivas entre os estabelecimentos para o mesmo corte bovino:
- Picanha: entre R$ 54,98 e R$ 129,90, diferença de 136,27%
- Alcatra: entre R$ 35,98 e R$ 84,95, diferença de 136,10%
- Miolo de alcatra: entre R$ 39,99 e R$ 84,95, diferença de 112,43%
- Chã de dentro: entre de R$ 35,98 e R$ 79,90, diferença de 122,07%
- Chã de fora: entre R$ 32,98 e R$ 71,90, diferença de 118,01%
- Contrafilé: entre R$ 35,98 e R$ 79,95, diferença de 122,21%
- Fraldinha: entre R$ 30,88 e R$ 69,90, diferença de 126,36%
- Lagarto: entre R$ 32,98 e R$ 75,00, diferença de 127,41%
- Patinho: entre R$ 32,98 e R$ 75, diferença de 127,41%
- Filé-mignon: entre R$ 59,98 e R$ 114,99, diferença de 91,71%
- Fígado: entre R$ 17,98 e R$ 32,00, diferença de 77,98%
Carne suína tem variação de até 233%
Entre os suínos, o destaque foi a diferença de preços encontrada para o mesmo corte entre os estabelecimentos consultados. O destaque foi o pé suíno, que pode custar de R$ 5,99 a R$ 19,99, uma variação de 233,72%. Mas outros cortes também têm diferenças expressivas:
- Orelha: entre R$ 5,99 e R$ 17,90, diferença de 198,83%
- Copa lombo: entre R$ 13,99 e R$ 38,99, diferença de 178,70%
- Lombo: entre R$ 13,99 e R$ 38,99, diferença de 178,70%
- Toucinho comum: entre R$ 7,98 e R$ 19,99, diferença de 150,50%
- Toucinho para torresmo: entre R$ 14,98 e R$ 39,95, diferença de 166,69%
- Pernil sem osso: entre R$ 12,95 e R$ 31,90, diferença de 146,33%
- Lombo aparado: entre R$ 15,98 a R$ 38,99, diferença de 143,99%
- Pazinha: entre R$ 11,99 e R$ 28,99, diferença de 141,78%
- Costelinha: entre R$ 19,95 e R$ 47,90, diferença de 140,10%
Já o preço médio dos cortes suínos não apresentou diferença tão expressiva em relação ao último mês, como os bovinos. O maior aumento registrado foi no lombo inteiro, que passou de R$ 24,48 para R$ 25,03, alta de 2,26%. Os cortes que apresentaram variação positiva foram:
- Lombo aparado: de R$ 25,26 para R$ 25,59 (+1,31%)
- Pernil com osso: de R$ 22,57 para R$ 22,87 (+1,31%)
- Bisteca: de R$ 22,56 para R$ 22,77 (+0,94%)
- Pernil sem osso: de R$ 19,07 para R$ 19,25 (+0,94%)
- Rabinho: de R$ 13,11 para R$ 13,23 (+0,89%)
- Lombinho filé: de R$ 25,71 para R$ 25,93 (+0,85%)
- Pazinha: de R$ 20,29 para R$ 20,44 (+0,75%)
- Toucinho comum: de R$ 24,41 para R$ 24,49 (+0,32%)
Os cortes suínos que tiveram redução no preço médio foram:
- Pé: de R$ 12,08 para R$ 11,77 (-2,58%)
- Orelha: de R$ 18,59 para R$ 18,17 (-2,28%)
- Costelinha: de R$ 29,57 para R$ 29,28 (-0,98%)
- Salsicha: de R$ 11,53 para R$ 11,44 (-0,76%)
- Copa lombo: de R$ 23,21 para R$ 23,13 (-0,36%)
- Filé lombo: de R$ 10,63 para R$ 10,59 (-0,41%)
Todos os cortes de frango tiveram alta
A pesquisa também encontrou diferenças relevantes de preço em produtos de frango, como o peito resfriado, vendido entre R$ 12,98 e R$ 25,90, uma variação de 99,54%. Confira os demais cortes:
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- Coxa e sobrecoxa: entre R$ 9,98 e R$ 18,99, diferença de 90,28%
- Filé de peito: entre R$ 18,98 e R$ 34,90, diferença de 83,88%
- Frango inteiro resfriado: entre R$ 8,98 e R$ 15,95, diferença de 77,62%
- Pé: entre R$ 8,98 e R$ 15,90, diferença de 77,06%
- Asa resfriada: entre R$ 13,98 e R$ 23, diferença de 64,52%
- Coração: entre R$ 35,99 e R$ 58,99, variação de 63,91%
O preço médio dos cortes de frango aumentou para todos os produtos, quando comparado ao mês anterior:
- Coração: de R$ 41,00 para R$ 42,32 (+3,21%)
- Frango inteiro resfriado: de R$ 12,10 para R$ 12,19 (+0,74%)
- Filé de peito: de R$ 25,57 para R$ 25,76 (+0,73%)
- Peito resfriado: de R$ 17,07 para R$ 17,17 (+0,61%)
- Pé: de R$ 11,48 para R$ 11,55 (+0,58%)
- Asa resfriada: de R$ 17,86 para R$ 17,92 (+0,33%)
- Coxa: de R$ 13,56 para R$ 13,59 (+0,19%)