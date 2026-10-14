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Leitor critica medida de Lula: "abuso eleitoral"

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Defensora Pública do Estado de Minas Gerais - Unidade de Ponte Nova
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Defensora Pública do Estado de Minas Gerais - Unidade de Ponte Nova
Repórter
14/10/2026 02:00

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"Nessa terça-feira, 13, vimos mais uma demonstração de um governo fraco e irresponsável no cuidado com a economia. No Boletim Focus divulgado pelo Banco Central, a projeção da inflação voltou a piorar, subindo de 5,01% para 5,22%, acompanhada de uma estimativa pífia para o PIB deste ano, fixada em apenas 1,85%.
Mesmo diante desse quadro preocupante de quase estagnação econômica combinada com juros e inflação altos, a postura do Planalto surpreende negativamente.
O governo Lula – afrontando o Brasil, que já gastou mais de R$ 300 bilhões em benefícios assistenciais sem impacto no desenvolvimento do país – desorganizou de vez as contas públicas ao anunciar o perdão de dívidas para Microempreendedores Individuais (MEIs). Além disso, criou o 'Pix MEI', com financiamento direto de até R$ 5 mil para a categoria, dispensa de nota fiscal e outros incentivos. Essa 'bondade' a poucos dias do segundo turno custará R$ 12 bilhões aos cofres públicos e aos contribuintes. Atrás nas pesquisas, a única preocupação do presidente parece ser criar fatos políticos para tentar seduzir o eleitorado às vésperasda votação no dia 25 de outubro.
Todo esse abuso eleitoral cobrará um preço alto que recairá sobre os ombros dos brasileiros nos próximos anos. Com a atividade econômica desacelerando, a estimativa para o PIB de 2027, já não passa de 1%, correndo o risco de ficar negativo e impactar severamente o mercado de trabalho – o que parece não importar ao governo e ao seu partido."

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Paulo Panossian - São Carlos – SP

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