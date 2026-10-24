Gol desmente publicação viral de crime eleitoral após voo cancelado

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Gol Linhas Aéreas desmentiu uma publicação viral nas redes sociais que acusava a companhia de cancelar voos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o Nordeste por motivação eleitoral. A mensagem, que ultrapassou 300 mil visualizações na rede social X, afirmava que a medida configuraria crime eleitoral. O conteúdo foi apagado pouco tempo depois.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nas redes sociais da companhia aérea, milhares de pessoas também publicaram comentários com acusações de que a empresa teria cancelado todos os voos que partiriam do Sul do país com destino ao Nordeste, em uma suposta interferência na disputa presidencial.

Em uma postagem no X, um usuário escreveu: “A Gol cancelou todos os voos de hoje que iam da parte do Sul do Brasil para o Nordeste. Isso é crime eleitoral”.

Procurada pelo Estado de Minas, a Gol informou que houve apenas o cancelamento do voo G3 1979, que faria o trajeto entre Porto Alegre (POA) e Salvador (SSA), neste sábado (24/10). Segundo a empresa, a aeronave apresentou problemas técnicos, e a decisão foi tomada por razões de segurança.

“A Gol informa que a aeronave do voo G3 1979, entre Porto Alegre (POA) e Salvador (SSA), deste sábado (24/10), apresentou problemas técnicos e, por consequência, o voo foi cancelado”, informou a companhia em nota.

A empresa acrescentou que os passageiros receberam assistência e foram reacomodados em outros voos, com opções de partida no sábado e no domingo (25/10).

Em resposta ao Estado de Minas, a assessoria da Gol também informou que foi criado um voo extra para atender os passageiros afetados pelo cancelamento. A previsão é que a aeronave decole de Porto Alegre à 1h da madrugada de domingo e chegue a Salvador por volta das 4h.

“A Gol reforça que todas as ações tomadas para esse voo tiveram como foco a segurança, nosso valor número 1”, concluiu a companhia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A informação divulgada nas redes sociais, portanto, não corresponde ao relato da empresa, que atribuiu o cancelamento a um problema técnico em uma única operação.