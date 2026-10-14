Kelly Clarkson acusa loja de tratá-la como se não tivesse dinheiro, mas o estabelecimento apresenta outra versão para o impasse envolvendo o objeto desejado

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Kelly Clarkson expressou insatisfação pública com a experiência vivida dentro da loja Art of Play, situada no Brooklyn. De acordo com o relato da cantora, o atendimento dispensado a fez sentir que não possuía recursos financeiros suficientes para pagar pelo produto que desejava comprar no estabelecimento.

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Ao descrever o episódio, Clarkson comparou o momento vivenciado a uma cena clássica do filme "Pretty Woman". A cantora pontuou ainda que o estabelecimento cometeu um equívoco e perdeu uma venda de valor expressivo.

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A resposta da loja e a reação na internet

A equipe da Art of Play se manifestou publicamente para apresentar esclarecimentos sobre o ocorrido. De acordo com a resposta oficial, Clarkson desejava adquirir um pássaro exclusivo que canta e dança, item utilizado pelos profissionais nos shows de mágica do local e que não estava à venda.

O estabelecimento reconheceu a frustração vivenciada pela cantora durante a passagem pelo local. Além de admitir o descontentamento da cliente, a loja informou que passou a lidar com uma reação negativa na internet após as declarações da artista.

A Art of Play manifestou a intenção de solucionar o mal-entendido diretamente com a cantora. O caso evidencia os desafios que comércios enfrentam na tentativa de equilibrar o atendimento ao cliente com a disponibilidade de produtos em estoque.

Franqueza sobre temas profissionais e pessoais

Reconhecida por sua franqueza sobre diversos assuntos, Clarkson mantém o hábito de expor fatos sobre a vida pessoal e a trajetória profissional. Em manifestações recentes, a cantora refletiu sobre ter sido alvo de comentários classificados como "very cruel" a respeito de sua aparência física.

A artista também discutiu a decisão de utilizar figurinos ousados na produção de seu videoclipe mais recente. Os relatos que detalham as declarações de Clarkson foram veiculados pelas publicações "Music News" e "Yahoo News".

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Clarkson também compartilhou aspectos de sua rotina pessoal e detalhes da jornada como apresentadora de "The Kelly Clarkson Show". Conforme noticiado pela revista "Us Magazine", a cantora abordou a trajetória no comando da atração e confirmou a decisão de encerrar o programa para focar na própria família.