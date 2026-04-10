Guitarra de Elvis Presley pode ser leiloada por R$ 10 milhões; veja detalhe

O leilão acontece na Sotheby's, famosa empresa do ramo sediada em Londres. A guitarra é da marca Hagstrom, de fabricação sueca e na cor vermelho cereja e os lances podem ser dados até o dia 23 de abril no próprio site deles.
A estimativa da empresa é que ela seja arrematada por uma grande quantia. A Sotheby's estima que ela seja vendida por valores entre R$ 5,1 milhões a R$ 10,2 milhões.
A guitarra marcou um momento importante na carreira de Elvis. Ela ficou conhecida como o "comeback special" (ou especial de retorno, em tradução livre), visto que foi usada por ele durante sua volta para os palcos.
Na época, Elvis tinha passado sete anos dedicado a sua carreira de ator. Ao aparecer no Singer Presents, ele "revitalizou sua carreira musical, ampliando seu apelo para um público mais jovem", segundo a Sotheby's.
Um caso que ocorreu há 19anos na Inglaterra voltou à baila com uma publicação do portal especializado em animais Amo Meu Pet. O FLIPAR mostrou e republica para quem não viu. Imagem de TAPIRUS por Pixabay
Em 1° de agosto de 2006, um cão de guarda da raça Doberman destruiu uma coleção rara de ursos de pelúcia avaliada em cerca de 900 mil dólares, no museu Wookey Hole Caves, em Somerset. Reprodução/BBC News
O cão - Barney - e o segurança noturno Greg West trabalhavam juntos havia seis anos e, aparentemente, o ataque de fúria do doberman foi causado por ciúmes em relação aos ursinhos de pelúcia. Divulgação
Entre as cerca de 100 peças raras destruídas por Barney estava um urso de pelúcia fabricado em 1909, e que pertenceu a Elvis Presley. Divulgação
O rei do Rock, que morreu em 16/8/1977 aos 42 anos, é até hoje cultuado por muitos fãs, de diferentes gerações, e tudo associado a ele tem grande valor. Divulgação
A atenção especial de Greg West ao pelúcia de Elvis teria sido o gatilho para a crise de ciúmes do doberman, que durou cerca de 10 minutos e que culminou na demissão de Barney. Reprodução/BBC News
O Doberman é uma raça do grupo pinscher, oriunda da Alemanha. foi desenvolvida inicialmente por Karl Friedrich Louis Dobermann em Apolda na Alemanha por volta de 1860. pixabay
Foi a primeira raça criada especialmente para proteção. Tem expectativa de vida de 10 a 13 anos. Imagem de Yama Zsuzsanna Márkus por Pixabay
Mas o Doberman não está sozinho no quesito "ciúmes". Outras raças são muito apegadas a seus donos. Veja algumas: Imagem de dddjjj0320 por Pixabay
O Labrador é sempre lembrado no quesito companheirismo. Amoroso e parceiro, não à toa é muito usado como cão de terapia. Divulgação
Outra raça extremamente carinhosa e amigável é o Golden Retriever, que tem verdadeira paixão por seus tutores. Divulgação
Ele não é tão popular, mas o Bedlington Terrier, ainda que bem agitado, é muito carinhoso e adora ficar no colo de seus donos. Slowmotiongli/pixabay
Ainda que sejam conhecidos por serem cães de corrida, os Greyhounds preferem ficar no colo do tutor a correr numa pista. Divulgação
O Bearded Collie é diferente dos cães pastores independentes que caracterizam os Collies e está sempre buscando a atenção do dono. OlgaIT/pixabay
Um Cavalier, especialmente o King Charles Spaniel, nunca estarÃ¡ plenamente feliz se nÃ£o estiver no colo do seu tutor. Munro/pixabay
Perfeito para quem mora em apartamentos ou lugares menores, o Bichon Frisé ama ficar no colo do seu dono e é o "mais popular" neste quesito. Riccardo Falconi/pixabay
Ainda que seja um "parente próximo" do Pit Bull, o American Stanffordshire Terrier é tão amoroso, carinhoso e companheiro quanto o Labrador. Nevena1987/pixabay
O Dogue Alemão não tem muita noção do seu enorme tamanho, pois adora ficar com a cabeça apoiada no colo do seu tutor e está sempre pedindo atenção. Capuski/pixabay
Um Griffon de Bruxelas ama ser paparicado, adora um colo e, realmente, nunca estará plenamente feliz se não estiver tendo a atenção de todos do ambiente. Galina Vetertsovskaya/pixabay