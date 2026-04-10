Guitarra de Elvis Presley pode ser leiloada por R$ 10 milhões; veja detalhe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A guitarra usada por Elvis Presley em 1968, durante o especial de televisão Singer Presents, será leiloada.

O leilão acontece na Sotheby's, famosa empresa do ramo sediada em Londres. A guitarra é da marca Hagstrom, de fabricação sueca e na cor vermelho cereja e os lances podem ser dados até o dia 23 de abril no próprio site deles.

A estimativa da empresa é que ela seja arrematada por uma grande quantia. A Sotheby's estima que ela seja vendida por valores entre R$ 5,1 milhões a R$ 10,2 milhões.

A guitarra marcou um momento importante na carreira de Elvis. Ela ficou conhecida como o "comeback special" (ou especial de retorno, em tradução livre), visto que foi usada por ele durante sua volta para os palcos.

Na época, Elvis tinha passado sete anos dedicado a sua carreira de ator. Ao aparecer no Singer Presents, ele "revitalizou sua carreira musical, ampliando seu apelo para um público mais jovem", segundo a Sotheby's.

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