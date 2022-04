O astro Elvis Presley volta a chamar a atenção do mundo

(foto: AFP)







Em maio, o Festival de Cannes vai exibir o filme “Elvis”, do diretor australiano Baz Luhrmann. O astro ressurgirá nas telas sob a pele do ator Austin Butler. Tom Hanks fará o papel do coronel Tom Parker, empresário do cantor, e Olivia DeJonge interpreta Priscilla, mulher dele. O longa aborda a complexa relação entre Presley e Parker ao longo de mais de 20 anos.