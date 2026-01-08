Entretenimento
Elvis faria 91 anos: Documentário de Baz Luhrmann mostra imagens inéditas do Rei do Rock
Lançado no Festival Internacional de Cinema de Toronto, o documentário apresenta imagens raras e inéditas de suas performances. A obra oferece aos fãs uma visão renovada da carreira de Elvis, reafirmando seu status como um dos maiores ícones da música. Ainda não há data oficial para seu lançamento, porém. Foto: Reprodução/EPIC 2025 by Baz | Elvis Presley in Concert 2025 - Trailer Elvis 2025 - Teaser EPIC by Baz Luhrmann
Conhecido como o "Rei do Rock and Roll", ele revolucionou o jeito de cantar e de dançar. Chocou e conquistou. Conheça, então, sua trajetória. Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935, em uma casa humilde de Tupelo, Mississippi. Foto: wikimedia commons/Judson McCranie
Crescido em uma família humilde, Elvis demonstrou desde cedo uma paixão incontrolável pela música. Foto: wikimedia commons/domínio público
O pequeno rádio da casa era sua janela para um mundo de sons, com o qual Elvis já se deliciava com as melodias do blues, do country e do gospel. Foto: wikimedia commons/domínio público
Em 1953, com apenas 18 anos, Elvis gravou suas primeiras músicas na Sun Records, em Memphis, Tennessee. Foto: wikimedia commons/MorenaClara
Na época, o produtor Sam Phillips buscava em Elvis um som que unisse o público negro e branco. Foto: wikimedia commons/domínio público
Ele percebeu que unir a voz rouca e os movimentos de quadril inconfundíveis de Elvis seria uma fórmula perfeita para o sucesso. Foto: domínio público/wikimedia commons
Com sua mistura única de rockabilly, blues e country, Presley trouxe uma energia e estilo revolucionários para o cenário musical da época. Foto: domínio público/wikimedia commons
Presley lançou seu primeiro hit, "That's All Right", em 1954, e logo depois assinou com a RCA Victor. Foto: RCA Records/domínio público
Seu single "Heartbreak Hotel", lançado em 1956, atingiu o topo das paradas e o catapultou para a fama. Foto: RCA Records/Wikimedia Commons
A partir daí, ele lançou uma série de sucessos que se tornaram clássicos, incluindo "Hound Dog", "Jailhouse Rock", "Love Me Tender", e "Suspicious Minds". Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
Sua música, que mesclava ritmos negros e brancos, era vista como uma ameaça pela sociedade conservadora da época. No entanto, a juventude o abraçou como um símbolo de rebeldia e liberdade. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
As apresentações de Elvis na televisão foram um divisor de águas. Seus movimentos e sua energia contagiante chocaram e fascinaram o público. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. - Wikimédia Commons
A famosa apresentaÃ§Ã£o no programa de Ed Sullivan, em 1956, Ã© considerada um dos momentos mais importantes da histÃ³ria da televisÃ£o. Foto: reproduÃ§Ã£o
Seu estilo único, com roupas justas e cabelos compridos, revolucionou a moda masculina. Ele quebrou tabus e desafiou padrões de beleza da época. Foto: reprodução
Além de sua carreira musical, Elvis também foi um ator de sucesso, estrelando 31 filmes ao longo de sua carreira, começando com "Love Me Tender" em 1956. Foto: reprodução
Apesar das críticas mistas sobre suas habilidades de atuação, seus filmes foram extremamente populares entre os fãs. Foto: reprodução
Elvis também serviu nas Forças Armadas dos Estados Unidos, sendo convocado em 1958 e servindo na Alemanha até 1960. Foto: Wikimedia Commons/Vittoriano Rastelli
Durante este período, ele conheceu Priscilla Beaulieu, com quem se casou em 1967 — eles se separaram em 1972. O casal teve uma filha, Lisa Marie Presley, nascida em 1968. Foto: reprodução/instagram
O estilo de vida de Elvis, marcado por performances intensas e um ritmo frenético de gravações, acabou cobrando seu preço. Na década de 1970, ele começou a lutar contra problemas de saúde, incluindo vício em medicamentos prescritos. Foto: wikimedia commons/MGM
Elvis Presley faleceu em 16 de agosto de 1977, em sua casa, Graceland, em Memphis, Tennessee, aos 42 anos. Sua morte foi atribuÃda a problemas cardÃacos, agravados pelo abuso de medicamentos. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Ao longo dos anos, a mansão de Elvis em Memphis, Graceland, se tornou um dos locais turísticos mais visitados dos Estados Unidos. Foto: flickr/Joseph Novak
Elvis deixou um legado duradouro na música e na cultura popular. Ele é um dos artistas mais populares de todos os tempos, com vendas estimadas em mais de 500 milhões de discos em todo o mundo. Foto: RCA Records/domínio público