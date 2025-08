Depois de Elvis e Barbie, influenciadora dá à luz a Aquaman

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Influenciadora e personalidade da internet há mais de 15 anos, a americana Trisha Paytas voltou a viralizar nas redes sociais após anunciar o nascimento de seu terceiro filho com o artista Moses Hacmon. O motivo? O nome escolhido para o bebê: Aquaman Moses Paytas-Hacmon. O casal também tem outras duas filhas, Malibu Barbie, nascida em setembro de 2022, e Elvis, nascida em maio de 2024.

O anúncio do nome do novo bebê foi feito no final de julho durante um episódio de seu podcast, Just Trish, patrocinado por uma marca de refrigerante. Segundo Trisha, "Aquaman" é o nome legal da criança, não um apelido. Segundo ela, a decisão foi inspirada na paixão do marido pela água e pelo filme de super-herói da DC Comics, estrelado por Jason Momoa.

“Começamos a assistir a vários filmes sobre água. Assistimos ‘Ponyo’, ‘Waterworld’… E aí, quando vimos ‘Aquaman’, pensamos: ‘Ah, esse é o nosso filho’”, disse a influenciadora, em entrevista ao The New York Times.

A escolha, no entanto, gerou reações negativas nas redes sociais. Muitos usuários acusaram o casal de expor o filho ao ridículo, e alguns chegaram a dizer que o nome representaria uma forma de “abuso infantil”. Trisha afirmou ter se deparado com vídeos no TikTok de pessoas desejando que a criança fosse alvo de bullying no futuro.

“A raiva e os desejos ruins contra um bebê de verdade, que não tem nada a ver com eles ou com seus filhos, foram um pouco alarmantes. Talvez porque estou no pós-parto, mas chorei um pouco por causa disso”, afirmou.

Essa não é a primeira vez que Trisha chama atenção com nomes de filhos. Em 2022, a influenciadora viralizou ao nomear a filha primogênita de Malibu Barbie. Dois anos depois, em maio de 2024, nasceu Elvis. Na casa do casal, cada criança tem um pôster de filme correspondente ao nome na sala de jogos. O de Aquaman foi recém-pendurado.

A influenciadora construiu sua carreira entre reality shows, polêmicas e conteúdo provocativo — e nos últimos anos, passou a adotar uma estratégia já conhecida no universo dos criadores: gerar engajamento a partir dos nomes inusitados dos filhos.

Para Trisha, no entanto, a liberdade é mais importante do que a aceitação externa. Segundo ela, quando crescer, o pequeno Aquaman poderá optar por usar seu nome do meio, Moses, se preferir.