Ator acusa Katy Perry de expor o pênis dele sem consentimento em festa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator e produtor Josh Kloss, conhecido por contracenar com Katy Perry no videoclipe de “Teenage dream”, afirmou carregar um “trauma silencioso” por causa de um episódio ocorrido há quase 14 anos. Segundo ele, Katy expôs o pênis dele sem consentimento durante uma festa.

Em entrevista ao Page Six, a primeira desde que tornou as alegações públicas em 2019, Kloss declarou que ainda enfrenta dificuldades para falar sobre o caso. “É difícil falar sobre algo que parece irrelevante para muita gente”, disse.

Segundo ele, o episódio ocorreu em uma festa de aniversário do estilista Johnny Wujek, realizada em uma pista de patinação na Califórnia, dois anos após as gravações do clipe. Kloss afirmou que, ao cumprimentar Perry e apresentá-la a um amigo, a cantora teria abaixado a calça e a cueca dele diante de outras pessoas.

“Vocês conseguem imaginar o quão patético e envergonhado eu me senti?”, escreveu o ator em publicação feita no Instagram em agosto de 2019, que foi apagada posteriormente. Na entrevista, ele afirmou que entrou em pânico no momento, enquanto Perry reagiu aos risos.

Kloss ressaltou que não interpretou o episódio como uma brincadeira. “Quero esclarecer isso. Algumas pessoas acham que pode ser uma pegadinha, mas não foi assim que aconteceu”, disse. Ele afirmou que, na época, tinha sentimentos pela cantora, o que contribuiu para a confusão sobre o ocorrido.

Na época da publicação, pessoas próximas à artista negaram as acusações. Johnny Wujek classificou a acusação como “besteira” em resposta nas redes sociais. Já a designer Marsha Molinari afirmou que Kloss seria um fã “obcecado”.

Em entrevista ao jornal "The Guardian", em 2020, a cantora abordou genericamente acusações de comportamento inadequado, sem comentar casos específicos. “Vivemos em um mundo onde qualquer um pode dizer qualquer coisa”, afirmou na ocasião.

Kloss disse que decidiu tornar o caso público após anos ouvindo comentários de que deveria se sentir “sortudo” pela visibilidade que ganhou ao trabalhar com a artista. Segundo ele, a intenção não é punir Perry, mas “proteger a própria sanidade”.

O relato voltou a ganhar repercussão após novas acusações contra a cantora surgirem recentemente. A atriz Ruby Rose afirmou nas redes sociais ter sido alvo de conduta inadequada por parte de Perry em um episódio ocorrido na Austrália. A equipe da cantora negou as acusações, classificando-as como “falsas” e “irresponsáveis”.

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Até o momento, Katy Perry não comentou diretamente as declarações de Kloss.