Katty Perry e Orlando Bloom deixam de se seguir nas redes e deixam fãs intrigados

No ano passado, Katy Perry teve uma passagem marcante por terras brasileiras. Ela participou do Rock in Rio, festival que completou 40 anos. No período, ela fez uma participação especial no programa "Estrela da Casa", da TV Globo. A cantora pegou os fãs de surpresa e distribuiu pizza para quem estava na porta do Copacabana Palace. Foto: Reprodução/Instagram