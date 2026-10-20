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Ciro Gomes sobre o Brasil em 2027: “Estou seguro que não tem jeito”

Líder político avalia os rumos do país e projeta o cenário nacional para os próximos anos; descubra os detalhes dessa análise surpreendente

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
20/10/2026 20:38

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Ciro Gomes sobre o Brasil em 2027: “Estou seguro que não tem jeito”
Ex-ministro Ciro Gomes, em meio a agendas públicas, analisa o panorama político-econômico e os desafios institucionais do Brasil crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O ex-ministro Ciro Gomes expressou uma visão crítica sobre o panorama político e econômico do Brasil ao avaliar os rumos institucionais do país. Na condição de presidente estadual do PSDB no Ceará, o dirigente partidário analisou os principais desafios estruturais que a nação enfrentará nos próximos anos.

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Ao projetar a conjuntura nacional voltada para os próximos ciclos administrativos, o líder político apresentou um diagnóstico pessimista sobre as possibilidades de recuperação dos modelos atualmente adotados na condução das políticas públicas brasileiras. “Estou seguro que não tem jeito”, disse Ciro em sua última entrevista.

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A análise do ex-ministro chama a atenção pela falta de esperança quanto à capacidade do sistema político de responder com agilidade aos impasses socioeconômicos. Em sua avaliação, o país necessita de reformas substanciais, mas esbarra na falta de consenso e no desgaste das fórmulas tradicionais de governabilidade.

A transição para novos mandatos nos poderes Executivo e Legislativo exigirá planos sólidos de desenvolvimento, em meio a um ambiente de restrições fiscais e demandas sociais reprimidas.

Com amplo histórico na administração pública, o dirigente cearense busca manter sua voz ativa nos debates de alcance nacional, fomentando questionamentos sobre a eficiência das instituições e as perspectivas reais de crescimento do país a longo prazo.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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