Assine
overlay
Início PlatôBr

Ciro confirmará candidatura no Ceará e se prepara para Camilo Santana

Com as bênçãos de Tasso Jereissati, a intenção é bater o martelo neste mês

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/04/2026 14:37

compartilhe

SIGA
×
Ciro confirmará candidatura no Ceará e se prepara para Camilo Santana
Ciro confirmará candidatura no Ceará e se prepara para Camilo Santana crédito: ALEX REIPERT

Ciro Gomes está pronto para confirmar, até o fim de abril, a candidatura ao governo do Ceará pelo PSDB.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Entre aliados, cresce a aposta de que Camilo Santana, que deixou o Ministério da Educação para se dedicar à campanha, acabe substituindo o atual governador, Elmano de Freitas, na disputa local. Se confirmado, esse embate na condição de ex-aliado teria forte componente pessoal: Ciro atribui a Camilo o racha na família Ferreira Gomes.

Com Tasso Jereissati como fiador, Ciro assumiu o comando estadual dos tucanos e vem costurando uma aliança que vai do PSB ao PL. À sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve caber uma das duas vagas ao Senado com a promessa de apoio a Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes.

Crítico do bolsonarismo até poucos meses atrás, Ciro pretende centrar a campanha em temas locais. A estratégia passa por explorar um “cansaço com o PT”, identificado em pesquisas internas, e por responsabilizar gestões petistas pelo avanço do crime organizado no estado. Hoje, apesar de o partido de Lula comandar o governo estadual, a prefeitura de Fortaleza e a maioria dos municípios, Ciro lidera as pesquisas de intenção de voto.

Agora de volta ao ninho tucano, onde esteve nos anos 1990, Ciro tentará se descolar do cenário nacional. A aliados, tem sinalizado que haverá liberdade para a montagem de palanques distintos na disputa presidencial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No plano familiar, o desafio permanece. O senador Cid Gomes, que já havia ignorado a candidatura presidencial do irmão em 2022, tem dito que não pretende apoiá-lo novamente na atual conjuntura.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay