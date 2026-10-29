Chico Lobo lança hoje o álbum autoral 'Recibo de violeiro'
Com 10 faixas, disco que chega nesta sexta (30/10) às plataformas tem vários convidados e repertório que vai do samba ao rock rural
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Para celebrar 45 anos dedicados à viola, o cantor, compositor e violeiro Chico Lobo lança o álbum “Recibo de violeiro” (Kuarup), que chega nesta sexta-feira (30/10) às plataformas. Com 10 faixas inéditas, o disco reúne eclético grupo de convidados: Leila Pinheiro, Jane Duboc, Zeca Baleiro, Humberto Gessinger, Fernanda Takai, John Ulhoa e Grupo Mutirão, com o qual o anfitrião iniciou sua carreira em São João del-Rei, em 1981.
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O cantor, compositor e instrumentista mineiro também comemora os 30 anos de seu primeiro álbum, “No braço dessa viola” (Karmim), com o qual foi finalista do Prêmio Sharp na categoria Revelação da Música Regional Brasileira, em 1997. Este ano, ele completa duas décadas de relacionamento com a viola de arame de Portugal.
Síntese
O novo trabalho traz parcerias de Chico com Thales Martinez, Zeca Baleiro, John Ulhoa e Carlos Di Jaguarão. De acordo com o músico, trata-se da síntese de sua trajetória. “É o recibo do violeiro que sou. O álbum traz cantigas que vão desde a minha raiz até agora”, afirma.
“Abro o disco com o samba rural que deseja um dia especial para as pessoas”, comenta. “Tenho a participação do Zeca Baleiro, que já esteve presente em outros trabalhos meus, experimento estar junto de Leila Pinheiro e Jane Duboc, cantoras fabulosas, no diálogo da minha viola com a MPB.”
Estrelas do pop e do rock também contribuem para festa. “Trago a Fernanda Takai e o John Ulhoa, ambos do Pato Fu, e o Humberto Gessinger, do Engenheiros do Hawaii, para um diálogo com a viola mais moderna”, adianta.
O “lado raiz” de Chico é ressaltado na parceria com o Grupo Mutirão, com o qual ele estreou no Teatro Municipal de São João del-Rei. “Depois de 45 anos, a gente se reencontra. Este álbum produzido pelo Ricardo Gomes é muito especial, traz muito da minha história”, afirma.
O repertório tem moda de viola, canto de trabalho e rock rural, entre outros ritmos. “A música popular brasileira vem com acordes mais modernos, diferentes da viola. Revisito as folias de reis, muito importantes em minha vida”,conta Chico Lobo.
O álbum também será lançado em CD. “Felizmente, tenho um público que ainda consome o disco físico. Aliás, temos notícias muito legais, pois a Europa bateu recorde de vendas com o retorno do CD e do LP. Isso também vem ocorrendo nos Estados Unidos”, comemora.
“Para onde vão as mídias, a gente não sabe. Mas sou um cara que ainda insiste, afinal tenho público que consome o disco físico”, comenta.
Uma das faixas é especial. “Seu olhar”, canção interpretada por Leila Pinheiro, foi criada para Ângela Lopes, mulher de Chico. “Ela trabalha há 32 anos comigo. Aliás, nós estamos completando 31 anos de casados”, comenta.
O lançamento de “Recibo de violeiro” em BH está previsto para 11 de dezembro, no projeto Natal Solidário. “Vou experimentar algumas músicas no evento que a gente faz em prol de obras sociais, na sede do Cruzeiro Esporte Clube do Barro Preto. Estarei acompanhado por minha banda”, adianta.
O convidado especial será o violeiro português Pedro Mestre. “Comemoramos agora 20 anos do nosso encontro, que se deu em 2006, em Portugal.”
REPERTÓRIO
“Cantar é um dom maior”
Com Leila Pinheiro
“Coração de sertãozinho”
Com Zeca Baleiro
“Recibo de violeiro”
Com Humberto Gessinger
“Seu olhar”
Com Leila Pinheiro
“A manteiga e o pão”
“Goiabada com queijo”
Com Fernanda Takai e John Ulhoa
“Batuquinho”
“Águas do meu amor”
Com Jane Duboc
“Na companhia de bichos”
“Viola do tempo”
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“RECIBO DE VIOLEIRO”
• Disco de Chico Lobo
• Kuarup
• 10 faixas
• Disponível nas plataformas digitais a partir de hoje (30/10)