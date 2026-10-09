TDAH infantil: veja os sintomas sutis que passam despercebidos na escola

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O mês de outubro concentra ações voltadas para a conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A condição neurológica altera diretamente a capacidade de manter o foco, regular impulsos e gerenciar emoções, manifestando particularidades que variam conforme as características individuais de cada criança.

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A identificação dessas manifestações determina a rapidez com que crianças recebem a assistência adequada para o seu desenvolvimento. Enquanto comportamentos agitados chamam a atenção imediata de pais e educadores, sintomas mais sutis costumam passar despercebidos durante anos, provocando prejuízos graduais no aprendizado escolar e na convivência social cotidiana.

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Diferenças de apresentação entre meninos e meninas

Os sinais clínicos costumam seguir padrões distintos de comportamento de acordo com o perfil de cada estudante. Meninos tendem a externalizar a agitação física com frequência evidente, gerando interrupções constantes na rotina das aulas. Esse padrão expansivo atrai olhares imediatos e acelera a procura por uma investigação detalhada.

Meninas vivenciam o quadro de maneira silenciosa, com características predominantemente internalizadas. Em vez de causarem agitação no ambiente coletivo, elas costumam enfrentar manifestações menos perceptíveis aos olhos dos adultos:

dispersão mental prolongada, assemelhando-se ao ato constante de sonhar acordada;

dificuldade regular na organização de materiais escolares, cadernos e tarefas;

esquecimentos rotineiros de instruções simples transmitidas em sala de aula;

sensação de esgotamento e sobrecarga diante de exigências pedagógicas cotidianas.

Por não provocarem desordem no espaço escolar, alunas com perfil desatento raramente recebem atenção prioritária no início da infância. Essa defasagem no acompanhamento muitas vezes recebe rótulos equivocados como desinteresse acadêmico, timidez ou lentidão, atrasando medidas fundamentais para garantir o bem-estar durante a fase escolar.

Critérios de avaliação e a atualização de nomenclaturas

A confirmação do quadro requer a presença de sinais claros e persistentes em pelo menos dois ambientes da rotina diária. Desafios de conduta observados somente no espaço escolar ou manifestados unicamente no lar costumam refletir pressões ambientais imediatas ou quadros de ansiedade, diferenciando-se do transtorno neurológico crônico.

O uso do termo DDA, referente ao distúrbio de déficit de atenção isolado, tornou-se completamente ultrapassado na linguagem técnica. A sigla TDAH substituiu essa nomenclatura antiga e engloba todo o espectro do distúrbio, reunindo tanto os perfis que apresentam inquietação evidente quanto aqueles definidos pela falta de atenção.

A realização de avaliações clínicas formais por equipes multiprofissionais impede conclusões equivocadas decorrentes de impressões superficiais ou testes informais. Procedimentos técnicos estruturados aplicam instrumentos específicos para mapear as diferentes facetas da cognição infantil:

identificação de falhas no funcionamento da memória de trabalho;

avaliação da agilidade e da velocidade de processamento cerebral;

mapeamento das funções executivas e da capacidade de organização diária. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa abordagem metódica afasta conclusões precipitadas e distingue a desatenção crônica de oscilações emocionais pontuais geradas por cobranças cotidianas. O entendimento detalhado das necessidades individuais permite estabelecer adaptações pedagógicas adequadas e intervenções personalizadas que respeitam o ritmo de desenvolvimento da criança.