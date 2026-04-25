Você pode estar interpretando tudo errado: como diferenciar TDAH de autismo e evitar confusões comuns no dia a dia

Nas últimas décadas, o TDAH e o Transtorno do Espectro Autista ganharam mais visibilidade. Ao mesmo tempo, muitas famílias ainda se confundem com os diagnósticos. Os dois quadros afetam o desenvolvimento, impactam a rotina e aparecem desde a infância. Contudo, especialistas destacam diferenças importantes, principalmente nas áreas social, de atenção, sensorial e de organização do dia a dia.

Em linguagem simples, ambos mexem com o modo como a pessoa percebe o mundo e reage a ele. Ainda assim, fazem isso por caminhos bem distintos. Enquanto o TDAH envolve sobretudo regulação de atenção, impulsividade e planejamento, o TEA se liga a comunicação social, interesses restritos e respostas sensoriais atípicas. A ciência atual, guiada por critérios como os do DSM-5, oferece parâmetros para separar esses perfis.

Crianças autistas podem ter mais dificuldades no colégio – depositphotos.com / HayDmitriy



Quais são as bases científicas de TDAH e TEA?

O DSM-5 descreve o TDAH como um padrão persistente de desatenção e hiperatividade. Esse padrão interfere no funcionamento em diferentes contextos, como casa e escola. O manual exige sinais presentes desde a infância e em mais de um ambiente.

Já o TEA envolve dificuldades na comunicação social e padrões de comportamento repetitivos. O DSM-5 inclui também interesses restritos e alterações sensoriais. Esses sinais surgem cedo e permanecem ao longo da vida, ainda que mudem de forma com o tempo.

Assim, os dois diagnósticos pertencem ao grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento. Porém, cada um segue critérios próprios e bem definidos. Por isso, o profissional precisa analisar a história completa da pessoa, e não apenas um comportamento isolado.

Diferenças na interação social entre TDAH e TEA

A interação social representa um dos pontos mais claros de distinção entre TDAH e TEA. No TDAH, a pessoa geralmente entende regras sociais, mas tem dificuldade para segui-las de modo constante. Em muitos casos, quer se aproximar, porém interrompe, fala alto ou perde o fio da conversa.

No TEA, a situação costuma ser diferente. A pessoa pode ter interesse social, mas não decodifica sinais sutis, como ironias e expressões faciais complexas. Em alguns casos, demonstra pouco interesse em interagir. Em outros, busca contato, porém segue roteiros rígidos de fala.

Uma analogia simples ajuda a entender. No TDAH, o radar social funciona, mas a pessoa freia tarde. No TEA, o manual de regras sociais vem com páginas em branco ou com instruções pouco claras. Por isso, a motivação social no TDAH tende a ser preservada, enquanto, no TEA, o modo de entender a troca social segue outro caminho.

Foco e atenção: distração igual, motivos diferentes?

No TDAH, a distração aparece de forma ampla. Sons, pensamentos e estímulos do ambiente tiram o foco com facilidade. A mente se comporta como uma aba de navegador que abre janelas o tempo todo. Assim, a pessoa até sabe que precisa se concentrar, mas o filtro falha em momentos cruciais.

No TEA, a atenção costuma se afunilar. Um assunto específico prende o interesse por longos períodos. Em contrapartida, tarefas fora desse foco geram desengajamento rápido. A distração surge menos por falta de freio e mais por priorização intensa de temas particulares.

O DSM-5 destaca essa diferença de padrão. No TDAH, a pessoa se dispersa com várias atividades, até mesmo com temas que aprecia. No TEA, o problema aparece quando a atividade não dialoga com o interesse especial ou foge da rotina prevista. O resultado, porém, pode parecer parecido para quem observa de fora.

Como cada condição processa estímulos sensoriais?

No TEA, as alterações sensoriais integram o próprio critério diagnóstico. A pessoa pode reagir de forma intensa a sons, texturas ou luzes. Em outras situações, demonstra busca por sensações específicas, como cheiros ou movimentos repetitivos. Esses padrões se mantêm com consistência ao longo do tempo.

No TDAH, o processamento sensorial não faz parte do núcleo dos critérios. Mesmo assim, algumas pessoas relatam incômodo com barulhos ou ambientes muito movimentados. Nesses casos, o problema se liga mais à dificuldade para filtrar estímulos do que a uma resposta sensorial atípica em si.

Uma imagem ajuda a comparar. No TEA, o sistema sensorial funciona como um painel com botões regulados de forma diferente. Alguns ficam no máximo, outros, no mínimo. No TDAH, o painel até segue regulagens padrão, mas o filtro que escolhe o que deve entrar em foco falha com frequência.

Rotina, flexibilidade e função executiva

Rotina e planejamento colocam em evidência as funções executivas, que sofrem impacto em ambos os quadros. No TDAH, a pessoa até aceita mudanças, porém se perde na organização básica. Esquece prazos, perde objetos e tem dificuldade para iniciar tarefas. A intenção aparece, mas a execução falha no meio do caminho.

No TEA, o cenário costuma incluir forte necessidade de previsibilidade. Mudanças inesperadas provocam desconforto intenso, mesmo quando parecem simples para outras pessoas. A rotina funciona como um mapa interno. Quando alguém altera esse mapa, o organismo reage com alerta ampliado.

Assim, TDAH e TEA compartilham desafios na função executiva. Contudo, as motivações não coincidem. No TDAH, o problema se concentra na regulação de atenção, impulso e tempo. No TEA, a rigidez cognitiva e o apego a padrões pesam mais. Por isso, o mesmo comportamento aparente, como resistência a trocar de atividade, pode nascer de razões distintas.

É possível ter TDAH e TEA ao mesmo tempo?

Estudos recentes indicam que a comorbidade entre TDAH e TEA ocorre em uma parcela significativa de casos. O DSM-5, inclusive, permite o diagnóstico conjunto, algo que versões anteriores não previam. Assim, uma mesma pessoa pode apresentar traços marcantes de ambos.

Essa sobreposição torna a avaliação clínica ainda mais delicada. Profissionais precisam observar o desenvolvimento desde a infância, checar relatos de diferentes contextos e usar instrumentos padronizados. Além disso, devem considerar fatores culturais e ambientais que podem influenciar o comportamento.

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Por fim, o diagnóstico profissional oferece um mapa mais claro para o cuidado. Ele orienta intervenções educacionais, psicoterapêuticas e, quando indicado, farmacológicas. TDAH e TEA não definem o valor de ninguém, mas ajudam a compreender necessidades específicas. Com informação confiável e acompanhamento técnico, famílias e pessoas envolvidas podem construir estratégias mais ajustadas à realidade de cada caso.