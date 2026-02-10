TDAH em adultos: 7 sinais que podem passar despercebidos no dia a dia

Muitos adultos convivem com o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) sem um diagnóstico. Longe de ser apenas um quadro de crianças agitadas, em adultos, o TDAH se manifesta de formas mais sutis, frequentemente confundidas com traços de personalidade como ser "desorganizado", "distraído" ou "impulsivo".

Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para buscar ajuda e melhorar a qualidade de vida. As dificuldades podem impactar seriamente a carreira profissional, os relacionamentos e a saúde mental, gerando frustração e ansiedade. Entender como o transtorno se apresenta na vida adulta é fundamental.

Leia Mais

7 sinais de TDAH em adultos

Identificar o TDAH pode ser desafiador, pois os sintomas variam e se adaptam à rotina de cada pessoa. No entanto, alguns padrões são comuns e podem indicar a necessidade de uma avaliação profissional. Abaixo estão sete sinais que frequentemente passam despercebidos no dia a dia.

1. Dificuldade crônica de organização: vai além de uma mesa bagunçada. Refere-se a uma dificuldade persistente em gerenciar o tempo, cumprir prazos, pagar contas e manter a casa ou o ambiente de trabalho em ordem. A sensação é de estar sempre correndo atrás do prejuízo.

2. Procrastinação persistente: adiar tarefas, principalmente as que exigem concentração e esforço mental, é uma marca do TDAH. Não se trata de preguiça, mas de uma dificuldade real em iniciar e manter o foco em atividades consideradas tediosas ou complexas.

3. Impulsividade: em adultos, a impulsividade pode se manifestar em decisões financeiras apressadas, como compras por impulso, ou em interrupções constantes durante conversas. Mudar de emprego ou de relacionamento sem muito planejamento também pode ser um sinal.

4. Desregulação emocional: pequenas frustrações podem desencadear reações emocionais intensas, como explosões de raiva ou crises de choro. As oscilações de humor são frequentes, passando rapidamente da euforia para a irritabilidade.

5. Hiperfoco: este é o outro lado da desatenção. A pessoa com TDAH pode se concentrar de forma tão intensa em uma atividade de seu interesse que perde a noção do tempo e ignora tudo ao redor, incluindo responsabilidades importantes e necessidades básicas.

6. Inquietação interna: a hiperatividade física da infância muitas vezes se transforma em uma sensação constante de inquietação mental. O adulto pode ter dificuldade em relaxar, sentir a mente sempre "a mil" e precisar de estímulos constantes para não se sentir entediado.

7. Problemas com a memória de trabalho: esquecer compromissos, nomes ou onde deixou as chaves é comum. Essa dificuldade não está ligada à memória de longo prazo, mas à capacidade de reter e usar informações por um curto período para executar uma tarefa.

Quando procurar ajuda médica

Se vários desses sinais são persistentes e causam prejuízos significativos em diferentes áreas da vida, é recomendável procurar um psiquiatra ou neurologista. Somente um profissional pode realizar uma avaliação completa e confirmar o diagnóstico.

O tratamento adequado, que pode incluir terapia e, em alguns casos, medicação, ajuda a desenvolver estratégias para lidar com os desafios do dia a dia. O diagnóstico correto é o primeiro passo para encontrar caminhos que melhorem o bem-estar e a produtividade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.