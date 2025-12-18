Férias escolares: quebra de rotina pode intensificar sintomas de TDAH

Estimativas do Ministério da Saúde indicam que cerca de 7,6% das crianças e adolescentes no Brasil tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Durante o período de férias escolares, especialistas apontam que a quebra da rotina pode intensificar sintomas como impulsividade, desatenção e dificuldade de organização.

Para o diretor da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, Rubens Wajnsztejn, o recesso de fim de ano deve ser visto como um momento de ajuste do tratamento, mantendo as estratégias adotadas ao longo do ano. Nesse contexto, podem surgir dúvidas sobre a continuidade da medicação durante o recesso.

Conforme o especialista, a definição do esquema terapêutico deve considerar como os sintomas se manifestam fora da rotina escolar e ser ajustada em conjunto com o médico responsável. Ele reforça que manter o tratamento contínuo pode ser decisivo para evitar regressões.

“Precisamos entender que o TDAH não tira férias. Mesmo fora da escola, a criança continua precisando de suporte para lidar com impulsividade, desatenção e organização. A continuidade do tratamento ajuda a criança a conviver melhor com a família, a participar das atividades e a aproveitar as férias sem conflitos — e sem perder os ganhos construídos durante o ano”, afirma.



O manejo clínico adequado inclui reconhecer sinais precoces do transtorno. As manifestações costumam aparecer ainda na infância, fase em que o TDAH se instala. Pais e cuidadores devem observar comportamentos como agitação acima do esperado para a idade, dificuldade para dormir, choro frequente e baixa tolerância à frustração. Quando persistentes, esses sinais podem indicar a necessidade de avaliação especializada.

O novo documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) apresenta oito opções medicamentosas disponíveis no país, tanto on label quanto off label, incluindo estimulantes, antidepressivos e a atomoxetina, primeira terapia não estimulante comercializada no Brasil desde o final de 2023.



Cenário e diagnóstico



O TDAH é um transtorno neurobiológico, com grande participação genética, que tem início na infância e que pode persistir na vida adulta, comprometendo o funcionamento da pessoa em vários setores de sua vida, e se caracteriza por três grupos de manifestações: hiperatividade, impulsividade e desatenção.



Em crianças, o diagnóstico correto deve ser feito através de uma longa anamnese (entrevista) conduzida por um profissional médico especializado (psiquiatra, neurologista, neuropediatra e pediatra).

A escala SNAP-IV é, muitas vezes, utilizada para rastreio dos sintomas. Porém, o diagnóstico deve ser feito após uma avaliação mais ampla em consulta. Muitos dos sintomas abaixo, que se manifestam na infância, podem estar associados a outras comorbidades correlatas ao TDAH e demais condições clínicas e psicológicas:



Não consegue prestar muita atenção a detalhes ou comete erros por descuido nos trabalhos da escola ou tarefas



Dificuldade para brincar e manter a atenção em tarefas ou atividades de lazer



Parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele



Não segue instruções até o fim e não termina deveres de escola, tarefas ou obrigações



Tem dificuldade para organizar tarefas e atividades



Evita ou se envolve contra a vontade em tarefas que exigem esforço mental prolongado



Distração com estímulos externos e perda de objetos necessários



Esquecimento em atividades do dia a dia



Inquietude, fala em excesso e dificuldade de esperar sua vez

