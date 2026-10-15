Hitachi Energy e Rockwell Automation unem energia e automação para ajudar as indústrias a acelerar a eletrificação

A Hitachi Energy, líder global em eletrificação, e a Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciaram hoje uma colaboração centrada em uma arquitetura da rede elétrica ao processo que combina a infraestrutura que alimenta as instalações industriais com os sistemas que gerenciam a produção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261015112644/pt/

À medida que as empresas industriais passam por aumento de demanda de energia, uma crescente pressão para a descarbonização e restrições cada vez mais rigorosas ao investimento de capital, os sistemas elétricos e as operações de produção não podem mais ser planejados de forma isolada. As decisões sobre a infraestrutura de energia influenciam cada vez mais o desempenho operacional, enquanto os requerimentos relacionados à produção desempenham um papel maior no planejamento, na implantação e nos sistemas operacionais elétricos.

Ao reunir a expertise em conexão de rede, qualidade de energia, gestão de energia, proteção e controle, automação de processo e operações digitais, a Hitachi Energy e a Rockwell Automation visam ajudar os clientes a obter uma integração mais fluida dos sistemas de rede elétrica e processo. Planejar os sistemas de energia e produção pode otimizar a engenharia, melhorar a coordenação entre as áreas e apoiar as operações digitais de mineração, e, ao mesmo tempo, explorar abordagens escalonáveis e modulares que podem dar suporte à expansão futura e aos requisitos de eletrificação em evolução.

A mineração e os metais serão o foco inicial da colaboração. Com o crescimento da demanda por minerais críticos, as mineradoras devem simultaneamente expandir a produção, modernizar as operações e acelerar a eletrificação das suas próprias instalações. Uma análise estima que os gastos de capital com crescimento voltados para nova capacidade podem requerer $1 trilhão na próxima década1. A energia confiável e de alta qualidade é fundamental para essas operações, particularmente em processos com uso intenso de energia, como britagem, moagem, transporte e processamento, nos quais as interrupções podem afetar a utilização, a continuidade da produção e os custos operacionais.

"A eletrificação está mudando a economia das operações industriais. As decisões sobre a infraestrutura de energia influenciam cada vez mais a produtividade, a sustentabilidade e o crescimento", afirmou Marco Berardi, chefe de soluções e serviços de rede e qualidade da energia da Hitachi Energy. "À medida que as indústrias expandem a capacidade e modernizam suas operações, elas precisam de mais coordenação entre os sistemas que alimentam suas instalações e os processos que impulsionam a produção. Ao reunir os pontos fortes da Hitachi Energy e da Rockwell Automation, ajudamos os clientes a navegar por essa complexidade, melhorar o desempenho operacional e apoiar operações industriais mais eficientes, resilientes e sustentáveis".

"O futuro da indústria será definido por quão eficiente as empresas integram a energia e a produção", afirmou Brian Holte, vice-presidente de crescimento global da indústria na Rockwell Automation. "Ao combinar a liderança da Hitachi Energy em eletrificação com a experiência da Rockwell Automation em automação e transformação digital, ajudamos os clientes a conceber, construir e operar unidades mais inteligentes, resilientes e sustentáveis. Juntos, estamos possibilitando uma abordagem "da rede elétrica ao processo" que melhora o desempenho, acelera o crescimento e ajuda os clientes a colocar a nova capacidade manufatureira em operação de forma mais rápida, mais previsível e em maior escala".

Uma vez que as instalações estejam em funcionamento, a combinação de eletrificação, automação e tecnologias digitais podem fornecer maior visibilidade em consumo de energia, desempenho de produção e utilização de ativos. A abordagem também fornece uma base escalonável para futura expansão da capacidade, maior eletrificação e a integração de novos recursos de energia.

As empresas estão explorando oportunidades relacionadas ao desenvolvimento de soluções, engajamento do cliente e aplicações industriais selecionadas. Embora o foco inicial seja em mineração e metais, as empresas veem um potencial mais amplo em outros setores que fazem alto consumo de energia.

Referência

1 - McKinsey & Co. Relatório "The capex crystal ball: Beating the odds in mining project delivery" (A bola de cristal do capex: superando desafios na execução de projetos de mineração) Previsão de estouros de custos e de prazo na mineração | McKinsey, novembro de 2024.

Sobre a Hitachi Energy

A Hitachi Energy é líder global em eletrificação, impulsionando a era da eletricidade para atender às demandas energéticas de hoje e dos próximos 25 anos. Como o braço de energia do Hitachi Group, mais de três bilhões de pessoas dependem das nossas tecnologias pioneiras e de missão crítica para alimentar seu dia a dia. Com mais de um século de inovação, estamos lidando com o desafio energético mais urgente da nossa época: impulsionar a evolução do sistema energético mundial para garantir energia abundante, segura, acessível e sustentável para a geração atual e as próximas gerações. Com uma base instalada incomparável em mais de 140 países, somos o parceiro do ecossistema de redes elétricas nos setores de serviços públicos, indústria, data centers e transporte. Com sede na Suíça, empregamos mais de 56.000 pessoas em 60 países e geramos receitas de cerca de US$ 20 bilhões.

https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://x.com/HitachiEnergy

Sobre a Hitachi, Ltd.

Mediante seu Negócio de Inovação Social (SIB, Social Innovation Business), que reúne TI, TO (Tecnologia Operacional) e produtos, a Hitachi visa ser líder global no que diz respeito a transformar continuamente a infraestrutura social através do digital, contribuindo para uma sociedade na qual o meio ambiente, o bem-estar e o crescimento econômico estão em equilíbrio. A Hitachi opera a nível internacional em quatro setores: sistemas e serviços digitais, energia, mobilidade e indústrias conectivas; e na unidade de negócios SIB Estratégico, focada em novas áreas de crescimento. Com a Lumada em seu centro, a Hitachi gera valor a partir da integração de dados, tecnologia e conhecimento especializado para solucionar desafios sociais e dos clientes. A receita do ano fiscal de 2025 (concluído em 31 de março de 2026) totalizou 10.56,7 bilhões de ienes, com 606 subsidiárias consolidadas e cerca de 290.000 funcionários em todo o mundo. Acesse nosso site em www.hitachi.com.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) é líder global em automação industrial e transformação digital. A empresa une a imaginação das pessoas ao potencial da tecnologia para ampliar os limites do que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e mais sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation conta com aproximadamente 26.000 profissionais especializados em resolução de problemas, dedicados aos clientes em mais de 100 países ao final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261015112644/pt/

Assessoria de imprensa para a Hitachi Energy:

media.relations@hitachienergy.com

Assessoria de imprensa para a Rockwell Automation:

Ed Moreland

Chefe de assuntos governamentais e comunicações corporativas

+1 571-296-0391

Edward.Moreland@RockwellAutomation.com

Contato de relações com investidores da Rockwell Automation:

Aijana Zellner

Chefe de relações com investidores e estratégia de mercado

+1 440-289-8439

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

azellner@rockwellautomation.com