Framework é destaque em cultura e pessoas

A Framework Digital está entre as empresas reconhecidas nacionalmente pelo ranking Lugares Mais Incríveis para Trabalhar, iniciativa da FIA Business School em parceria com o Estadão. Com a conquista pelo segundo ano consecutivo, a empresa reforça sua presença entre as organizações brasileiras que se destacam pela qualidade do ambiente de trabalho, pela experiência dos colaboradores e pelas práticas de gestão de pessoas. O resultado da edição de 2026 foi anunciado nesta terça-feira (27), durante cerimônia em São Paulo, que reúne empresas de diferentes portes e setores.

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O reconhecimento é resultado da pesquisa FIA Employee Experience (FEEx), conduzida por especialistas em gestão de pessoas e organizações. A metodologia considera a percepção dos próprios colaboradores sobre o ambiente de trabalho, a relação com as lideranças e as práticas de gestão de pessoas, além de aspectos relacionados à experiência profissional. Mais do que uma certificação, a presença no ranking representa o reconhecimento público de empresas que investem na construção de ambientes de trabalho saudáveis, produtivos e favoráveis ao desenvolvimento.

Para a Framework, a conquista dá continuidade a um movimento de fortalecimento de sua marca empregadora. Em 2026, a companhia também conquistou sua primeira certificação Great Place to Work (GPTW), com 92% de aprovação dos colaboradores, e passou a integrar o ranking das melhores empresas para trabalhar de Minas Gerais. Para Leonardo Barros, CEO da Framework, “a sequência de reconhecimentos em diferentes pesquisas reforça a consistência dos resultados e a importância da experiência dos colaboradores para a estratégia da organização”.

Outro indicador dessa percepção é a avaliação da Framework no Glassdoor, plataforma em que a empresa mantém nota de 4,6 de 5 estrelas. Os resultados em diferentes iniciativas ajudam a ampliar a visibilidade da companhia no mercado de trabalho e reforçam sua capacidade de atrair profissionais em um setor marcado pela disputa por talentos especializados.

Cultura e experiência das pessoas como estratégia de negócio

Com mais de 16 anos de atuação em transformação digital, a Framework desenvolve soluções tecnológicas para empresas de diferentes segmentos e mantém profissionais especializados em projetos de clientes. Nesse modelo de negócio, a experiência dos colaboradores está diretamente relacionada à capacidade de formar equipes consistentes, preservar conhecimento e sustentar a qualidade das entregas ao longo do tempo.

“Em uma empresa de tecnologia, as pessoas são parte fundamental daquilo que entregamos aos nossos clientes. São elas que entendem os desafios, constroem soluções e acumulam o conhecimento necessário para evoluir os projetos. Por isso, oferecer um ambiente em que os profissionais se sintam bem, seguros e tenham espaço para se desenvolver não é apenas uma iniciativa de cultura: é uma decisão estratégica para o negócio. Quando conseguimos reter talentos e construir relações de longo prazo, preservamos conhecimento, fortalecemos as equipes e aumentamos nossa capacidade de resolver desafios cada vez mais complexos”, afirma Leonardo Barros, CEO da Framework Digital.

A construção desse ambiente passa por iniciativas de desenvolvimento, proximidade entre lideranças e equipes, acompanhamento individual, reconhecimento e rituais de integração. A proposta é fazer com que a cultura esteja presente nas relações e nas decisões do dia a dia, conectando o desenvolvimento das pessoas à evolução da empresa e aos resultados entregues aos clientes.

Sobre a Framework Digital

Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de transformação digital impulsionado por inteligência artificial, que integra estratégia, produto, engenharia, growth e IA para resolver desafios complexos de negócio. Com mais de 700 colaboradores, mais de 50 clientes e soluções que já impactaram mais de 150 milhões de pessoas, a empresa atua de ponta a ponta, da estratégia ao deploy, conectando visão de negócio, tecnologia e execução para acelerar a inovação, ampliar a eficiência e gerar valor para grandes marcas.

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Para saber mais, basta acessar: frameworkdigital.com.br