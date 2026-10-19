Roquette apresenta um amplo portfólio de soluções em excipientes e expertise técnica na AAPS PharmSci 360 2026

A Roquette, líder global em ingredientes de origem vegetal, excipientes e soluções farmacêuticas, apresentará seu extenso portfólio de excipientes, cápsulas, revestimentos e soluções biofarmacêuticas na AAPS PharmSci 360 2026. A conferência e feira de negócios ocorrerá de 26 a 28 de outubro em Nova Orleans, Louisiana, EUA.

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No estande 1100, localizado no pavilhão de exposições, a equipe da unidade Health & Pharma Solutions da Roquette compartilhará seu conhecimento técnico em tecnologias de liberação controlada, hidroxipropil-beta-ciclodextrinas e abordagens de formulação sustentáveis, além de apresentar um portfólio abrangente de soluções inovadoras desenvolvidas para atender às necessidades em constante evolução dos desenvolvedores de produtos farmacêuticos.

“A AAPS PharmSci 360 é uma oportunidade fundamental para compartilhar nossas inovações mais recentes, bem como destacar a amplitude e a profundidade do nosso conhecimento científico, que auxilia nossos clientes a solucionar desafios complexos de formulação”, afirmou Peter Freed, diretor de Serviço Técnico e Desenvolvimento para a América do Norte da unidade de negócios Health & Pharma Solutions da Roquette. “Desde plataformas avançadas de administração de medicamentos até soluções em excipientes focadas em sustentabilidade, nossa equipe está comprometida em ajudar nossos clientes a acelerar o desenvolvimento, aprimorar o desempenho dos produtos e levar terapias significativas aos pacientes.”

Explorando a ciência por trás das soluções avançadas da Roquette

Cientistas da Roquette apresentarão pesquisas e percepções técnicas sobre diversos desafios relacionados a formulações e sistemas de administração de medicamentos no evento AAPS PharmSci 360. Os destaques incluem:

Pôsteres

Usar seringa ou não? Uma estratégia baseada em excipientes para reduzir a viscosidade e melhorar a injetabilidade subcutânea , autor principal: Jiayi Huang, Ph.D., cientista sênior em Biofarmacêutica; apresentação: Wen Chin Foo, Ph.D., cientista sênior em Biofarmacêutica

, autor principal: Jiayi Huang, Ph.D., cientista sênior em Biofarmacêutica; apresentação: Wen Chin Foo, Ph.D., cientista sênior em Biofarmacêutica Efeito dos atributos do alginato de sódio no desempenho de comprimidos de liberação controlada de melatonina , autor principal: Yeli Zhang, Ph.D., cientista sênior líder de Aplicações

, autor principal: Yeli Zhang, Ph.D., cientista sênior líder de Aplicações O papel do peso molecular e da concentração do óxido de polietileno na modulação da liberação de fármacos a partir de comprimidos de matriz hidrofílica, autor principal: Nasrin Mahmoudi, Ph.D., cientista sênior líder de Aplicações

Apresentação rápida (Rapid-fire talk)

Excipiente ativado pela microbiota possibilita a administração de anticorpos monoclonais (mAbs) orais no cólon, apresentação: Wen Chin Foo, Ph.D., cientista sênior em Biofarmacêutica

Apresentações técnicas nos palcos "360" (localizados no salão de exposições)

Da molécula à formulação: Como as propriedades dos excipientes impactam o desempenho do produto , apresentação: True Rogers, Ph.D., Technical Fellow, e Peter Freed, Ph.D., chefe de Serviço Técnico e Desenvolvimento para a América do Norte

, apresentação: True Rogers, Ph.D., Technical Fellow, e Peter Freed, Ph.D., chefe de Serviço Técnico e Desenvolvimento para a América do Norte Superando a barreira da viscosidade: a hidroxipropil-beta-ciclodextrina (HPβCD) viabiliza a ultrafiltração/diafiltração de proteínas em alta concentração , apresentação: Wen Chin Foo, Ph.D., cientista sênior em Biofarmacêutica

, apresentação: Wen Chin Foo, Ph.D., cientista sênior em Biofarmacêutica Viabilizando formulações robustas de peptídeos GLP-1: A hidroxipropil-β-ciclodextrina aumenta a solubilidade e a estabilidade sob estresse, apresentação: Wen Chin Foo, Ph.D., cientista sênior em Biofarmacêutica

Saiba mais sobre os pôsteres, apresentações e atividades no estande da Roquette aqui.

Sobre a Roquette

A Roquette é líder global em soluções sustentáveis de origem vegetal, impulsionando a inovação e parcerias sólidas que estão moldando o futuro da nutrição, da saúde e da bioindústria.

A empresa aproveita recursos naturais como trigo, milho, algas marinhas e celulose para produzir ingredientes de alto desempenho utilizados em alimentos de consumo diário, medicamentos orais, produtos biofarmacêuticos avançados e uma variedade de produtos de base biológica.

A Roquette é uma empresa familiar com mais de 90 anos de experiência e 11 mil funcionários. Atende clientes em mais de 150 países e está comprometida com a criação de valor duradouro para clientes, pacientes, consumidores e a sociedade.

Juntos, transformamos o potencial da natureza em elementos essenciais para a vida.

Saiba mais sobre a Roquette aqui.

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Contato para a Imprensa:

Roquette:

Lisa Luke

Diretora Global de Comunicação

Unidade de Negócios de Soluções para Saúde e Farmacêutica da Roquette (Health & Pharma Solutions)

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E-mail: lisa.luke@roquette.com