Arena Freestyle estreia em Pindamonhangaba neste sábado

O município de Pindamonhangaba (SP) sediará neste sábado, 17 de outubro, a primeira edição local do Arena Freestyle, evento dedicado ao Freestyle Motocross (FMX), com ingressos já esgotados. A iniciativa inclui a arrecadação de alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município.

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A abertura dos portões está prevista para as 18h, seguida de sessão de autógrafos às 18h30. As apresentações dos pilotos terão início às 19h30 e término programado para as 21h, no Parque da Cidade.

O Freestyle Motocross é uma modalidade do motociclismo que combina saltos e manobras acrobáticas realizadas com motocicletas especialmente preparadas, exigindo controle preciso e técnicas avançadas de pilotagem. A programação contará com oito competidores: Fred Kyrillos, sete vezes campeão brasileiro; Jeff Campacci, campeão brasileiro da categoria; Marcelo Simões, campeão mundial de Best Whip; Diego Dias, criador do Circuito Freestyle Brasil; Kleber Mazoni, que atua em apresentações de motociclismo freestyle em circos; Cláudio Rocha, representante da região Nordeste; Gian Bergamini, um dos pioneiros do FMX no Brasil; e Tatá Mello, também pioneiro e dublê em produções cinematográficas.

Para garantir a entrada, o público realizou a troca antecipada de dois quilos de arroz ou feijão por cada ingresso. Com a lotação completa, a organização estima a coleta de várias toneladas de alimentos, que serão encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade para apoiar ações assistenciais no município.

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O evento conta com apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba e da Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, além de patrocínio da Honda, copatrocínio da Kawasaki, apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e realização pela Romagnolli Promoções e Eventos e pela Liga Nacional de Esportes a Motor (Linem).