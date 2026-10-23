Do cabelo solto ao coque de festa: conheça os finalizadores da Rigolim Hair & Co.

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quem gosta de cabelo alinhado, ondas modeladas ou penteados que resistam por horas sabe que o resultado não depende apenas da habilidade com a escova ou o babyliss. A escolha dos finalizadores também faz diferença: alguns ajudam a proteger os fios do calor, enquanto outros dão volume, controlam o frizz ou mantêm cada mecha no lugar. É nesse segmento que atua a Rigolim Hair & Co., marca brasileira criada para atender às necessidades de profissionais especializados em penteados.

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Fundada em 2018 por Letícia Rigolim, a empresa surgiu da experiência da empreendedora como penteadista e da busca por produtos que facilitassem a montagem e aumentassem a durabilidade dos penteados. Além da linha de finalização, a marca investe na formação técnica de cabeleireiros e mantém uma rede de revendedores e profissionais parceiros.

A proposta é especialmente voltada para penteados de festa e produções para noivas, que precisam conservar a forma durante a cerimônia, as fotografias e a celebração. Mas parte dos produtos também pode ser incorporada à rotina doméstica, desde que a escolha considere o efeito desejado e a frequência de uso.

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O Estado de Minas recebeu e testou seis produtos da marca – todos com um agradável cheiro de rosas. A avaliação considera a proposta de cada item, os ingredientes informados, o desempenho descrito nos testes e o preço.

Soft Oil: óleo capilar para brilho e anti-frizz

O Soft Oil é um finalizador que combina silicones, óleo de semente de camélia e vitamina E. A fórmula foi pensada para melhorar o acabamento dos fios, reduzir o frizz e proporcionar brilho, sem deixar uma sensação excessivamente oleosa.

O Soft Oil da Rigolim Hair & Co. é avaliado por sua ação anti-frizz e brilho, conforme detalhado na resenhaDivulgação

Os silicones voláteis presentes na composição ajudam a espalhar o produto pelo cabelo e contribuem para um toque mais leve. Já ingredientes como dimeticona, amodimeticona e fenil trimeticona formam uma película na superfície da fibra capilar, favorecendo o alinhamento, a maciez e o brilho. O óleo de camélia acrescenta emoliência à fórmula.

Na prática, esse tipo de finalizador tem diferentes possibilidades de uso. Uma pequena quantidade pode ser distribuída no comprimento e nas pontas após a escova, para melhorar o acabamento, ou aplicada nos fios secos para controlar arrepiados. Também pode ajudar a reduzir o atrito durante a escovação.

A dosagem, porém, é importante. Embora a fórmula tenha componentes que favoreçam o espalhamento, o excesso de produto pode deixar os fios finos com aparência pesada. O ideal é começar com poucas gotas, espalhá-las bem entre as mãos e aumentar a quantidade somente se necessário. A composição também inclui filtro UV. Isso não significa que o óleo substitua produtos específicos de proteção solar capilar, nem que elimine todos os danos provocados pela exposição ao sol.

O óleo capilar tem textura mais líquida, mas dá a impressão de ser mais denso, por encorpar/abaixar mais. Essa sensação ocorre porque os dois primeiros ingredientes da fórmula (Cyclomethicone e Cyclopentasiloxane) são fluidos e evaporam, servindo apenas para espalhar o produto. O que fica no cabelo depois da aplicação são os silicones mais "pesados" da fórmula: o Phenyl Trimethicone é um silicone denso, rico, de altíssimo peso molecular e que cria um filme viscoso, muito brilhante e envelopante sobre a fibra capilar; e o Dimethicone, que cria uma película contínua e firme ao redor do fio.

Ele controla bem o frizz e ajuda a desembaraçar os nós de forma mais fácil. Isso ocorre por conta do Dimethicone, que cria um filme contínuo sobre a fibra, repelindo a umidade do ar (que é a principal causa do frizz). Já o Amodimethicone adere às áreas mais danificadas e porosas do fio, neutralizando a carga estática e facilitando o deslize da escova/pente.

Também há uma melhora no brilho dos cabelos, por causa do Phenyl Trimethicone e do Óleo de Camélia.

Além de finalização, o produto também pode ser usado como pré-poo ou proteção pré-lavagem. Se usado em abundância antes do xampu, ele cumpre muito bem a função de criar uma barreira física nos fios, protegendo o comprimento e as pontas do ressecamento causado pelos sulfatos do xampu.

Vale a pena?

O Soft Oil faz sentido para quem procura um finalizador versátil, especialmente para controlar o frizz e dar brilho depois da escova ou de um penteado. Ele é indicado para todos os tipos de cabelo.

A embalagem de 60 ml custa R$ 89,99, posicionando o produto na faixa profissional nacional. O valor pode ser mais fácil de justificar para quem usa poucas gotas por aplicação e procura um acabamento mais polido.

Alguns produtos semelhantes no mercado são: Cadiveu Açaí Oil Óleo de Tratamento (R$ 42 com 60 ml); Hidratei Óleo Multifuncional Capilar (R$ 99,90 por 60ml) e Óleo Reparador Salon Line Forte (R$ 25 com 60ml).

Thermal Dream: protetor térmico

O Thermal Dream é um spray que reúne duas propostas: proteger os fios durante o uso de ferramentas térmicas e acelerar a secagem. Segundo a marca, a tecnologia Fast Dry pode reduzir em até 50% o tempo necessário para secar o cabelo. O produto também promete proteção térmica de até 230°C.

Mulher aplica o protetor térmico Thermal Dream, produto da Rigolim Hair & Co. Divulgação

A fórmula combina diferentes silicones, proteína de trigo hidrolisada, óleo de camelina, óleo de argan e acetato de tocoferila, uma forma de vitamina E. Os silicones ajudam a criar uma película condicionante sobre a fibra, melhorando o deslizamento da escova e contribuindo para o brilho.

A proteína de trigo hidrolisada ajuda na reconstrução e fortalecimentos dos fios, atuando na prevenção da quebra dos fios. Isso porque possui moléculas pequenas que conseguem penetrar pelas fissuras das cutículas, preenchendo as áreas fragilizadas por químicas, descoloração ou calor, e devolvendo a massa perdida e a elasticidade natural. O cabelo fica mais forte e resiste muito mais à tração da escova sem se partir.

Já a combinação de Óleo da Semente de Camelina e Óleo de Argan ajuda na reposição de lipídios dos fios e na selagem das cutículas. A vitamina E neutraliza os danos nos fios, diminuindo a sensação de cabelo poroso, opaco e com textura “espigada”.

O formato em spray facilita a distribuição do produto, que pode ser aplicado nos fios úmidos antes da secagem, seguindo as orientações da embalagem. A fórmula também contém filtro UV, que ajuda a manter a cor dos fios.

Vale a pena?

Por R$ 103,99, o Thermal Dream é uma opção a considerar para quem usa secador com frequência e procura reunir proteção térmica, condicionamento e acabamento em um único produto.

A proposta é interessante para quem costuma usar secador e escova, sobretudo porque a proteção térmica não deve ser confundida com um tratamento capaz de reverter danos já instalados. Produtos desse tipo ajudam a reduzir determinados efeitos do calor, mas não tornam o uso de ferramentas térmicas isento de riscos.

A alegação de redução de até 50% no tempo de secagem é uma promessa da fabricante e depende de fatores como quantidade de cabelo, umidade inicial, ferramenta utilizada e técnica de escovação. Sem uma medição controlada, não é possível afirmar que o mesmo resultado será alcançado em todas as rotinas.

No mercado, há algumas opções com a proposta semelhante. É o caso do Schwarzkopf OSiS+ Blow & Go / Hairbody (R$ 128,90 com 200 ml); e o Cadiveu Essentials Quartzo Shine Leave-in Fluido Condicionante (R$ 63,90 com 200 ml).

Volumizer: spray para dar corpo e textura

Cabelos finos ou com pouca sustentação podem perder o volume ao longo do dia, especialmente quando recebem produtos muito emolientes. O Volumizer, da Rigolim Hair & Co., foi desenvolvido para encorpar os fios e criar textura, tanto na preparação de penteados quanto em produções com ondas e escovas modeladas.

A linha My Style da Rigolim Hair & Co. apresenta o Volumizer Spray, para corpo e textura capilarDivulgação

A fórmula reúne polímeros de fixação, maltodextrina, amido de milho, proteína de arroz e extratos vegetais, como bambu e amaranto. Os polímeros ajudam a criar uma película que oferece estrutura e sustentação. Já os componentes formadores de filme contribuem para a sensação de maior corpo na fibra capilar.

O resultado esperado é um efeito cosmético: os fios podem parecer mais encorpados e ganhar textura, mas isso não significa aumento da quantidade de cabelo ou tratamento para queda capilar. O produto não substitui cuidados específicos para problemas relacionados ao couro cabeludo.

Outro ponto é a ausência de cloreto de sódio na composição informada. Diferentemente de alguns sprays de efeito praiano, que utilizam sal para criar textura, o Volumizer recorre a polímeros e ingredientes formadores de filme. Isso, por si só, não garante que o produto seja incapaz de ressecar os fios, mas diferencia a estratégia de formulação.

A presença de álcool ajuda na secagem rápida, enquanto os agentes condicionantes e a proteína de arroz complementam a fórmula. Como acontece com outros finalizadores que deixam resíduos de polímeros sobre os fios, a quantidade aplicada e a remoção adequada durante a lavagem fazem diferença na experiência de uso.

Ele é um produto que não resseca ou danifica os cabelos. Mesmo contendo álcool, a fórmula é compensada por ingredientes hidratantes e fortalecedores, como a Proteína de Arroz, Extrato de Bambu e Extrato de Amaranto, além da Vitamina E e do Filtro UV (que protege contra os danos do sol).

Além disso, os polímeros de fixação não "cristalizam" o fio. Você consegue pentear o cabelo depois sem que o fio quebre por rigidez.

Dá para usar perfeitamente no dia a dia sem usar secador ou escova, mas o resultado é diferente. Sem fonte de calor, é possível dar uma textura praiana, as famosas Beach Waves. Para isso, borrife o produto no cabelo úmido ou seco (no comprimento e pontas) e amasse as pontas de baixo para cima com as mãos. Ele vai dar corpo, definir a textura natural e evitar que as ondas fiquem murchas.

Outro modo de usar sem fonte de calor é dar uma “encorpada” na raiz. Para isso, levante mechas da raiz no cabelo seco, dê 1 ou 2 borrifadas leves e passe os dedos dando uma leve "desfiada" ou friccionada na raiz. A raiz ganha sustentação imediata sem precisar de secador.

Com um secador, ajuda a dar aquele “efeito salão”. A dica é borrifar na raiz úmida e secar o cabelo direcionando o jato do secador para cima ou secando de cabeça para baixo. O produto vai ativar com o calor e "congelar" a raiz levantada com ainda mais estrutura e durabilidade.

Vale a pena?

O Volumizer custa R$ 103,99 por 200 ml. Pode ser uma compra pertinente para quem tem fios finos, sente falta de volume na raiz ou costuma fazer ondas com babyliss e escovas modeladas. Para cabelos que já têm bastante volume ou para quem prefere um acabamento muito alinhado e sem textura, a função pode ser menos necessária.

No mercado, existem opções de produto com proposta semelhante. É o caso do Paul Mitchell Tea Tree Lemon Sage Thickening (R$240 com 200 ml) e o Cotril Volume Roots Spray (R$186 com 200 ml)

Hair Balm: cera em bastão

O Hair Balm é uma cera em bastão voltada ao controle de fios arrepiados e ao acabamento de penteados presos. O formato permite aplicar o produto diretamente em áreas específicas, como o contorno do rosto e a superfície de um coque ou rabo de cavalo, sem precisar espalhar uma grande quantidade pelas mãos.

A cera em bastão Hair Balm da Rigolim Hair & Co. é analisada por sua eficácia no controle do frizz e finalização de penteadosDivulgação

A composição inclui ceras, como ceresina, parafina e cera de candelila, além de manteiga de karité, óleo de linhaça e emolientes. A combinação ajuda a dar consistência ao bastão e a manter os fios alinhados. A manteiga e o óleo contribuem para o toque e a emoliência, enquanto as ceras são responsáveis por boa parte da estrutura e da fixação.

É um tipo de produto particularmente útil em penteados polidos, tranças e produções nas quais os fios curtos que escapam do penteado podem comprometer o acabamento. Também pode ser prático para retoques ao longo do dia.

A principal cautela é não exagerar na aplicação. Como a fórmula contém ceras, o acúmulo em uma mesma região pode deixar os fios pesados ou criar resíduos visíveis, sobretudo em cabelos escuros. Para reduzir esse risco, vale passar o bastão com leveza ou espalhar uma pequena quantidade nos dedos antes de aplicá-la.

A cera também exige atenção na lavagem: por ser rica em ingredientes cerosos, pode ser necessário caprichar na limpeza para remover completamente os resíduos. Apesar de conter manteiga de karité e óleo de linhaça, sua função principal é estilizar e alinhar os fios, não tratar a queda capilar ou acelerar o crescimento.

Vale a pena?

Por R$ 92,99, o Hair Balm tem 20g, valor por grama mais alto do que muitas ceras em bastão de uso cotidiano. A diferença pode fazer sentido para quem valoriza a aplicação localizada, o acabamento e a praticidade de carregar o produto na bolsa. Já para quem raramente faz penteados presos, um finalizador que já tenha em casa pode cumprir parte dessa função.

No mercado existem várias opções de ceras em stick para modelar e fixar os fios. É o caso do Cera Em Bastão Balm Stephen Knoll Multi Stick (R$ 209 com 20g). Outra opção, que foi testada pela reportagem e ajuda a estilizar os fios, é o Edge Fixer Wax Stick, da Ruby Kisses (R$ 76,90 com 76g).

Light Spray: cera líquida em aerossol

Apesar do nome, o Light Spray não é um spray de brilho convencional. Trata-se de uma cera líquida em aerossol, desenvolvida para ajudar a modelar mechas, controlar o frizz e dar sustentação ao penteado sem a rigidez característica de alguns fixadores tradicionais.A proposta é oferecer mais controle na finalização, com algum movimento nos fios, sendo uma alternativa para escovas, tranças, cabelos presos e outros penteados que pedem alinhamento.

O Light Spray da Rigolim, uma cera líquida em aerossol, ajuda a modelar mechas e controlar o frizz sem a rigidez de fixadores tradicionaisDivulgação

A fórmula combina álcool, gases propulsores, copolímero de acrilatos/octilacrilamida, silicones e pantenol. O álcool e os gases ajudam a distribuir o produto em névoa e favorecem a secagem rápida. O copolímero cria uma película que contribui para a fixação, enquanto os silicones e o pantenol ajudam a melhorar o toque. Os silicones ajudam a dar deslizamento e emoliência aos fios. A composição também inclui pantenol, que dá maciez e combate o ressecamento dos fios causado pelo álcool.

A presença desses componentes condicionantes não elimina completamente a sensação de estrutura deixada pelo produto. No teste, o cabelo ficou um pouco rígido ao toque, uma percepção compatível com a função de formar um filme de sustentação sobre os fios. Vale destacar que a quantidade aplicada faz diferença no acabamento.

Para evitar que o produto se concentre em uma única área, a recomendação é aplicar jatos curtos, mantendo o frasco a cerca de 20 a 30 centímetros do cabelo. A proposta é permitir a modelagem e o controle do frizz sem recorrer necessariamente à fixação máxima de um laquê extra forte.

Vale a pena?

O Light Spray tem 300 ml e custa R$ 117. É um produto que pode ser útil para quem faz penteados com frequência e precisa de um produto que ajude a controlar mechas e frizz, mantendo alguma flexibilidade. Para uso diário em cabelo solto, a leve rigidez percebida no teste pode incomodar quem prefere fios totalmente macios e livres de estrutura. Nesse caso, óleo capilar ou cera em bastão podem atender melhor a necessidades mais pontuais.

Outros produtos semelhantes no mercado são: Ojoaquim Style Wax Cera Spray (R$ 104,90 com 320 ml) e Keune Style Fixer (R$ 210 com 300ml).

Ultra Spray: fixação extra forte

Enquanto o Light Spray funciona como uma cera líquida que ajuda a modelar os fios sem eliminar completamente o movimento, o Ultra Spray tem uma proposta mais específica: manter o penteado no lugar por mais tempo, com fixação extra forte. O produto é indicado para finalizações que exigem maior estrutura, como coques elaborados, penteados de festa, topetes e ondas marcadas.

Ultra Spray é ótimo produto para bancada de penteadistas e quem ama fazer penteados em casaDivulgação

A fórmula em aerossol combina álcool, gases propelentes e copolímero de acrilatos/octilacrilamida, responsável pela formação de uma película fixadora sobre os fios. O resultado esperado é um acabamento mais rígido, com menos flexibilidade para remodelar o cabelo depois da aplicação. O pantenol também aparece na composição, embora sua presença, por si só, não permita afirmar que o produto neutralize o possível ressecamento associado ao álcool ou à fixação intensa.

Na prática, a principal diferença em relação ao Light Spray está no acabamento. Enquanto a versão leve permite trabalhar o cabelo com mais movimento, o Ultra Spray prioriza a durabilidade e a manutenção da forma. Por isso, tende a fazer mais sentido para ocasiões em que o penteado precisa permanecer estruturado por várias horas do que para quem procura apenas controlar o frizz no dia a dia.

Para evitar que os fios fiquem rígidos demais, a recomendação é aplicar o produto a cerca de 25 a 30 centímetros do cabelo, em jatos curtos, sobre as mechas já posicionadas. A quantidade faz diferença: concentrar o spray em uma única região pode deixar o acabamento excessivamente duro. Quem tem sensibilidade a fragrâncias também deve considerar a presença de perfume e componentes aromáticos na fórmula.

Vale a pena?

Com preço de R$ 113,99 por 300 ml, o Ultra Spray é uma alternativa para quem precisa de fixação mais intensa. Não substitui o Light Spray: os dois atendem a necessidades diferentes, e escolher entre eles depende do resultado desejado.

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Para quem precisa de um hair spray / laquê de fixação extra forte de jato seco (focado em blindagem contra umidade, fixação total de penteados e congelamento de mechas sem pesar), há algumas opções no mercado: Hair Spray Lacca Forte Trivitt Style (R$ 94,90 com 300ml) e Hair Spray Extra Forte Neez (R$ 53,90 com 250 ml).