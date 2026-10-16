O ovo flutuou na água: é hora de descartar? Entenda o que acontece dentro da casca e por que esse teste popular não basta para decidir se o consumo é seguro

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Colocar o ovo em um copo com água para testar o frescor é um hábito popular sem base científica. Rubén Díaz, responsável pela avícola Daniel Díaz no Mercado de la Paz, em Madri, explicou em vídeo divulgado na conta do mercado no TikTok que a crença de que o item flutuante está estragado não é verdadeira. O estabelecimento familiar atua na venda de ovos e aves há mais de 30 anos.

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Díaz afirma que a flutuação não significa que o alimento esteja impróprio para consumo. Ovos contêm entre 60% e 70% de água. Logo após a postura, a densidade mantém o produto no fundo do recipiente. Com o decorrer do tempo e o efeito do calor, esse líquido evapora, gerando câmaras de ar internas.

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O ar concentrado faz o produto flutuar. Essa transformação ocorre com frequência no verão por causa do sol e das temperaturas elevadas. O fenômeno demonstra apenas que a postura aconteceu há mais dias. Se o alimento estiver dentro do prazo de validade e sem alterações visíveis, o consumo segue seguro. A avaliação correta depende de critérios diretos: o cheiro, o aroma e a visão determinam a qualidade do item, que apresenta validade média de 20 a 25 dias.

Cuidados essenciais de conservação

O manuseio inadequado traz ameaças para a saúde, incluindo infecções por bactérias como a Salmonella, frequentes no verão. A legislação europeia autoriza a venda em temperatura ambiente nos supermercados para impedir choques térmicos no trajeto até as casas.

Em domicílio, a AESAN recomenda manter os produtos sob refrigeração inferior a 10 ?. Esse armazenamento amplia a durabilidade, calculada em 28 dias a partir da postura, além de conter alterações e reduzir perigos de contaminação alimentar.

Para quem prefere guardar o alimento fora do refrigerador, a orientação exige impedir oscilações térmicas abruptas. Locais quentes ou expostos ao sol, como o interior de carros e as superfícies de fornos e micro-ondas, devem ser evitados.

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A AESAN adverte que os ovos nunca devem ser lavados. A casca funciona como barreira protetora eficiente contra agentes externos. A higienização danifica essa estrutura natural e facilita a penetração de bactérias.