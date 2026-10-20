Ucrânia envia mais de 700 amostras de sementes a um cofre no Ártico: por trás do depósito em Svalbard está uma estratégia para proteger seu patrimônio na guerra

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A Ucrânia depositou 773 amostras de sementes na Reserva Mundial de Svalbard, no Ártico norueguês. O Ministério da Agricultura da Noruega anunciou o envio em comunicado divulgado em uma quarta-feira, 14 de outubro. Esta remessa representou o primeiro depósito do país desde o início da invasão russa e a primeira entrega ucraniana ao local desde 2012.

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Reconhecida como grande produtora de cereais, a nação protege o patrimônio genético vegetal das destruições causadas pelo conflito. A carga enviada ao cofre subterrâneo reúne variedades de espécies agrícolas:

sementes de girassol;

cereais;

trigo-sarraceno;

plantas forrageiras.

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A estrutura subterrânea no Ártico

A Reserva Mundial de Sementes de Svalbard fica em túneis perfurados em uma montanha, a pouco mais de 1.000 quilômetros do Polo Norte. Conhecida como uma "Arca de Noé" vegetal, a instalação protege a biodiversidade contra guerras, catástrofes naturais, mudanças climáticas, doenças e falhas humanas.

Inaugurado em 2008 com financiamento do governo da Noruega, o depósito reúne três câmaras subterrâneas refrigeradas. O espaço guarda atualmente mais de 1,4 milhão de amostras, mantendo o direito dos proprietários de retirar os materiais a qualquer momento.

A estrutura fica distante de áreas de conflito e em altitude segura contra a elevação dos oceanos. O solo congelado o ano todo mantém o resfriamento mesmo diante de falhas no sistema mecânico. Apesar do isolamento, o aquecimento climático causou infiltração de água no túnel de acesso em 2016, sem atingir as sementes, gerando obras de 20 milhões de euros para reforçar a vedação.

Impactos no patrimônio agrícola ucraniano

Chamada com frequência de "celeiro de trigo da Europa", a Ucrânia possui um acervo genético com mais de 154 mil amostras de 2 mil espécies, segundo a FAO, entidade da ONU para agricultura e alimentação.

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O banco nacional de genes funcionava na cidade de Kharkiv, no leste ucraniano. Em 2022, bombardeios russos danificaram as edificações e a infraestrutura da instituição, motivando a transferência de toda a coleção para a região oeste do país, longe da linha de combate.