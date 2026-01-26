5 lugares misteriosos no mundo que você pode (ou não) visitar

O mundo está repleto de locais envoltos em segredo, que alimentam teorias da conspiração e a nossa imaginação. Enquanto alguns desses destinos se tornaram pontos turísticos inusitados, outros permanecem estritamente proibidos, protegidos por governos ou pela própria natureza. Conheça cinco desses lugares fascinantes e descubra quais portas estão abertas e quais devem permanecer fechadas.

Área 51, Estados Unidos

Localizada no deserto de Nevada, a Área 51 é uma das bases militares mais secretas do mundo. Oficialmente, é uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos para testes e desenvolvimento de aeronaves. No entanto, sua fama vem da forte associação com OVNIs e suposta tecnologia extraterrestre, o que a transformou em um ícone da cultura pop.

Visitar o interior da base é impossível para o público. A área é fortemente vigiada e qualquer tentativa de invasão resulta em prisão imediata. Turistas podem chegar perto da fronteira, em uma estrada conhecida como "Extraterrestrial Highway", e visitar pequenas cidades temáticas na região.

Ilha da Queimada Grande, Brasil

Conhecida como Ilha das Cobras, este pequeno pedaço de terra no litoral de São Paulo detém um recorde assustador: a maior concentração de serpentes peçonhentas do mundo. A ilha é o único lar da jararaca-ilhoa, uma espécie de víbora cujo veneno é considerado altamente potente, resultando em uma das maiores densidades populacionais de serpentes do planeta.

Por conta do risco extremo, o acesso à ilha é proibido pela Marinha do Brasil e pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio). Apenas pesquisadores com autorização especial podem desembarcar no local para estudar essa fauna única.

Svalbard Global Seed Vault, Noruega

Construído em uma montanha remota no arquipélago de Svalbard, no Ártico, este local é frequentemente chamado de "cofre do fim do mundo". Sua missão é proteger a diversidade agrícola global, armazenando milhões de sementes de plantas de todo o planeta. A ideia é garantir que a humanidade possa recomeçar a agricultura em caso de uma catástrofe global.

A entrada no cofre é restrita a um pequeno grupo de funcionários e às nações ou instituições que depositam as sementes. A estrutura foi projetada para resistir a desastres naturais e ao tempo, mantendo o material genético seguro por séculos.

Pripyat, Ucrânia

A cidade-fantasma de Pripyat é um retrato congelado da era soviética. Ela foi completamente evacuada após o desastre nuclear de Chernobyl, em 1986. Hoje, edifícios, parques de diversões e residências abandonadas criam um cenário ao mesmo tempo sombrio e fascinante, onde a natureza avança sobre o concreto.

Até o início da guerra na Ucrânia, em 2022, era possível visitar a Zona de Exclusão de Chernobyl, incluindo Pripyat. Agências de turismo credenciadas ofereciam passeios guiados que seguiam rotas seguras, com monitores de radiação. No entanto, devido ao conflito, os passeios turísticos na região estão suspensos por tempo indeterminado.

Ilha Sentinela do Norte, Índia

Localizada no Oceano Índico, esta ilha é o lar dos sentineleses, uma das últimas tribos completamente isoladas da civilização moderna. Estima-se que eles vivam ali há milhares de anos, preservando um modo de vida primitivo e rejeitando violentamente qualquer contato com o mundo exterior.

Para proteger tanto os visitantes quanto a tribo, que não possui imunidade a doenças comuns, o governo da Índia tornou ilegal a aproximação a uma distância de cinco milhas náuticas (cerca de 9 quilômetros) da ilha. Qualquer tentativa de contato é vista como uma ameaça pelos habitantes locais e pode ter consequências fatais.

