Indicação de Rodrigo Pacheco ao STF pode levar Gleisi para o TCU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia respaldar a candidatura de Gleisi Hoffmann para o Tribunal de Contas da União (TCU). Essa movimentação ganha espaço com a possível indicação de Rodrigo Pacheco para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do jornalista Gustavo Uribe, da CNN Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A petista já figurou entre os nomes cogitados para a Corte de Contas em momento anterior. Agora, Gleisi Hoffmann reúne o apoio da bancada federal da legenda para substituir Pacheco no posto.

Leia Mais

Apontada como uma das principais aliadas de Lula, a ex-presidente nacional do PT ganhou destaque na articulação política do governo durante o terceiro mandato presidencial. Na disputa deste ano, a dirigente petista concorreu e perdeu a disputa pelo Senado no Paraná.

Articulação no Senado e cronograma para o STF

O presidente Lula deve tratar da indicação diretamente com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP). Alcolumbre atua como o principal defensor para que o ex-senador mineiro Rodrigo Pacheco ocupe a cadeira deixada pelo ex-ministro Luis Roberto Barroso.

O colunista do jornal “O Globo”, Lauro Jardim, afirma que os ministros do STF, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin vão fazer lobby junto a Lula pela indicação de Pacheco.

A vaga referente a Barroso na Suprema Corte está aberta há mais de um ano. Lula tentou emplacar o advogado geral da União, Jorge Messias, mas a indicação foi rejeitada pelo Senado. A sinalização de Lula indica o envio da indicação de Pacheco em novembro, com a previsão de que a sabatina no Senado Federal ocorra no início de dezembro.

Indicação ao TCU e o destino de Simone Tebet

O posto na Corte de Contas tem outro nome citado nas articulações recentes. A ex-senadora Simone Tebet (PSB) também figura como opção ventilada para a vaga no órgão de controle.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Candidata derrotada na disputa pelo Senado por São Paulo neste ano, a ex-senadora tem outro encaminhamento traçado nas avaliações do Executivo: o desenho inicial de Lula prioriza que Simone Tebet retorne ao comando do Ministério do Planejamento.