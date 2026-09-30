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Rodrigo Pacheco toma posse como ministro do TCU

Vaga do ex-senador, que chegou a ser cotado para disputar o governo de Minas, foi assumida por ex-deputado federal.

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Repórter
30/09/2026 14:29 - atualizado em 30/09/2026 14:31

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Ex-senador tomou posse como ministro do TCU
Rodrigo Pacheco (D) e o presidente do TCU, Vital do Rêgo, durante a cerimônia de posse no Tribunal de Contas da União crédito: Divulgação/ Rodrigo Pacheco

O ex-senador e ex-presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco assumiu, nesta quarta-feira (30), o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A cerimônia foi restrita para convidados e contou com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB). A vaga de Pacheco no Senado, cujo mandato terminaria em fevereiro do ano que vem, será assumida pelo ex-deputado federal Renzo Braz (PP). 

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A nomeação de Pacheco para o TCU foi publicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senador vai ocupar a vaga do ex-ministro Bruno Dantas, que renunciou ao cargo no fim de agosto. 

Pacheco chegou a ser cotado para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal), apoiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), mas seu nome foi preterido por Lula, que indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, cujo nome foi rejeitado pelo Senado. A vaga na Corte segue aberta. 

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O nome do ex-senador também foi cogitado para disputar o governo de Minas com o apoio de Lula, mas ele não aceitou participar da disputa, que acabou ficando com o deputado federal Patrus Ananias (PT). 

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