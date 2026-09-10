Pacheco prepara posse discreta no TCU, dias antes das eleições

A posse de Rodrigo Pacheco como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) deve ocorrer com a mesma discrição que marcou as votações na Câmara e no Senado que o levaram ao cargo.

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O ex-presidente do Senado assumirá o posto, muito provavelmente, na semana anterior ao primeiro turno das eleições.

Mesmo correndo o risco de ter uma posse esvaziada de autoridades, Pacheco tem dito que não se importará em fazer uma cerimônia mais discreta, com a presença quase exclusiva de ministros e servidores do TCU.

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Nas duas vezes em que foi eleito presidente do Senado, Pacheco também abriu mão da pompa, evitando os convescotes tipicamente brasilienses.