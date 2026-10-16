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Lula ou Flávio? Tarô revela situação dramática no 2º turno

Em vídeo no YouTube, vidente do canal Universo Tarot lê cartas ciganas e de tarô sobre a reta final da campanha presidencial

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Repórter
16/10/2026 16:50 - atualizado em 16/10/2026 16:51

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Lula ou Flávio? Tarô revela situação dramática no 2º turno
As cartas A Roda da Fortuna, O Diabo e A Força, usadas na leitura de tarô sobre a disputa eleitoral mencionada crédito: Reprodução/YouTube

O vidente Carlos, do canal Universo Tarot, publicou no YouTube um vídeo com a leitura de cartas do baralho cigano e do tarô sobre a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno, marcado para o domingo, 25 de outubro.

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Início favorável e final complicado para Lula

Na primeira tiragem sobre a campanha de Lula, saíram as cartas dos pássaros, da aliança e da casa. Segundo o tarólogo, a combinação indica estabilidade e mudanças que poderiam favorecer o presidente.

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As cartas finais, porém, trouxeram sinais negativos. Carlos interpretou a presença da carta do rato como indício de um “grande desgaste” no fim da campanha. Para ele, a mudança apontada no início da leitura pode se tornar mais difícil para o petista nos últimos dias.

Roda da Fortuna indica disputa equilibrada

Em seguida, o vidente puxou cartas complementares: O Diabo, A Força e A Roda da Fortuna. Na leitura dele, o conjunto aponta resistência, altos e baixos e um equilíbrio forte na apuração dos votos.

O que dizem as pesquisas

As pesquisas registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram, de fato, uma disputa apertada. Levantamento da Palver divulgado na quinta-feira (15/10) registra Flávio com 50% e Lula com 49% dos votos totais. Na Indexa/Broadcast, divulgada no mesmo dia, o senador tem 44% e o presidente, 42%. Nos dois casos, há empate técnico dentro da margem de erro.

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