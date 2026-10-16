Eleições de 2026: videntes revelam quem deve vencer a disputa presidencial

As previsões de espiritualistas sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 apresentam divisões entre os caminhos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Enquanto parte das visões indica a continuidade da gestão do atual mandatário, outros prognósticos apontam a vitória da oposição no pleito definitivo, acompanhada de avisos sobre o futuro dos dois políticos.

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Previsões de vitória para Lula

Três figuras do meio espiritual apontaram o triunfo do atual presidente na corrida eleitoral:

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Chaline Grazik: em declarações publicadas no dia 9 de outubro de 2026, a vidente afirmou que "está no destino o Lula ser o presidente", independentemente do resultado final das urnas.

Lene Sensitiva : em gravação do dia 24 de setembro de 2026, cravou que Lula vencerá a eleição e que Flávio Bolsonaro não chegará perto de derrotá-lo.

Vó Baiana: em previsão realizada em 5 de setembro de 2026, a espiritualista declarou ter tido uma visão na qual Lula vence a disputa presidencial contra o candidato do PL.

Vitória projetada para Flávio Bolsonaro

Entre as manifestações que indicam a vitória da oposição no segundo turno, destaca-se o posicionamento divulgado em vídeo:

Vidente Carlinhos: em vídeos divulgados entre setembro e outubro de 2026, o sensitivo afirmou que Lula não conseguirá se reeleger. Ele prevê que Flávio Bolsonaro será eleito presidente no segundo turno devido à rejeição ao atual governo e a supostos escândalos que viriam à tona.

Alertas espirituais e desdobramentos políticos

As leituras espirituais apresentaram também cenários de instabilidade posteriores à votação:

Instabilidade na oposição: a vidente Chaline Grazik pontuou que, caso Flávio Bolsonaro vença, ele não deve permanecer até o fim do mandato na Presidência. Em outra leitura de 14 de outubro de 2026, ela alertou para um cenário de esgotamento pessoal e riscos jurídicos para o senador.

Problemas judiciais: o vidente Carlinhos previu um cenário de forte turbulência política após a eleição, indicando que haverá investigações e grandes confusões envolvendo figuras do atual governo nos primeiros meses de 2027. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria