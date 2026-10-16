Eleições de 2026: videntes revelam quem deve vencer a disputa presidencial
Sensitivas apontam caminhos para Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno; confira as revelações e alertas espirituais para o futuro do país
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As previsões de espiritualistas sobre o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 apresentam divisões entre os caminhos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Enquanto parte das visões indica a continuidade da gestão do atual mandatário, outros prognósticos apontam a vitória da oposição no pleito definitivo, acompanhada de avisos sobre o futuro dos dois políticos.
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Previsões de vitória para Lula
Três figuras do meio espiritual apontaram o triunfo do atual presidente na corrida eleitoral:
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Chaline Grazik: em declarações publicadas no dia 9 de outubro de 2026, a vidente afirmou que "está no destino o Lula ser o presidente", independentemente do resultado final das urnas.
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Lene Sensitiva: em gravação do dia 24 de setembro de 2026, cravou que Lula vencerá a eleição e que Flávio Bolsonaro não chegará perto de derrotá-lo.
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Vó Baiana: em previsão realizada em 5 de setembro de 2026, a espiritualista declarou ter tido uma visão na qual Lula vence a disputa presidencial contra o candidato do PL.
Vitória projetada para Flávio Bolsonaro
Entre as manifestações que indicam a vitória da oposição no segundo turno, destaca-se o posicionamento divulgado em vídeo:
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Vidente Carlinhos: em vídeos divulgados entre setembro e outubro de 2026, o sensitivo afirmou que Lula não conseguirá se reeleger. Ele prevê que Flávio Bolsonaro será eleito presidente no segundo turno devido à rejeição ao atual governo e a supostos escândalos que viriam à tona.
Alertas espirituais e desdobramentos políticos
As leituras espirituais apresentaram também cenários de instabilidade posteriores à votação:
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Instabilidade na oposição: a vidente Chaline Grazik pontuou que, caso Flávio Bolsonaro vença, ele não deve permanecer até o fim do mandato na Presidência. Em outra leitura de 14 de outubro de 2026, ela alertou para um cenário de esgotamento pessoal e riscos jurídicos para o senador.
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Problemas judiciais: o vidente Carlinhos previu um cenário de forte turbulência política após a eleição, indicando que haverá investigações e grandes confusões envolvendo figuras do atual governo nos primeiros meses de 2027.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria