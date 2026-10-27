Lula vira em 76 cidades de Minas e reduz vantagem de Flávio em 322

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu reverter o resultado das urnas em 76 dos 853 municípios de Minas Gerais entre o primeiro e o segundo turnos das eleições presidenciais de 2026. Com isso, o petista passou de 452 cidades em que foi o candidato mais votado, em 4 de outubro, para 528 na votação desse domingo (25/10), quando foi reeleito para um quarto mandato. A recuperação também ocorreu em grandes cidades onde o senador Flávio Bolsonaro (PL) continuou à frente, mas viu sua vantagem diminuir, como Belo Horizonte, Contagem, Betim, Uberlândia, Uberdaba e Montes Claros.

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Levantamento feito pela reportagem do Estado de Minas com base nos resultados dos dois turnos mostra que Lula reduziu a distância para Flávio em 322 dos 325 municípios onde o senador venceu nas duas votações. O número corresponde a 99,1% dessas localidades. No primeiro turno, o candidato do PL havia superado o petista em 401 cidades mineiras, número que caiu para 325 no segundo. Nenhum município fez o movimento contrário, passando de uma vitória de Lula para Flávio.

Em Belo Horizonte, a vantagem do senador caiu de 6,91 pontos percentuais no primeiro turno para 1,6 ponto no segundo. Na votação de 4 de outubro, Flávio havia recebido 48,3% dos votos válidos na capital mineira, contra 41,39% de Lula. Três semanas depois, os percentuais passaram para 50,8% e 49,2%, respectivamente. A diferença entre os dois candidatos, portanto, diminuiu 5,31 pontos percentuais.

O movimento também foi registrado em outros grandes centros do estado. Em Betim, na Região Metropolitana, a vantagem de Flávio caiu de 7,51 para 1,8 ponto percentual. Em Contagem, também na Grande BH, passou de 10,99 para 5,76 pontos. Já em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a diferença diminuiu de 10,47 para 4,7 pontos. Em Montes Claros, no Norte do estado, a disputa terminou praticamente empatada: após abrir 6,68 pontos percentuais de vantagem no primeiro turno, o senador venceu o segundo por apenas 0,16 ponto, com 50,08% dos votos válidos, contra 49,92% de Lula.

Além de reduzir as derrotas, o presidente conseguiu assumir a liderança em municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte que haviam votado majoritariamente em Flávio no primeiro turno. Entre eles estão Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Sabará, Ibirité e Nova Lima. Em Santa Luzia, por exemplo, o senador havia superado Lula por 6,49 pontos percentuais em 4 de outubro. No segundo turno, o petista venceu com 50,66% dos votos válidos, contra 49,34% do adversário.

Entre as 76 viradas, Itabirito apresentou a maior mudança na diferença percentual entre os candidatos. Flávio havia terminado o primeiro turno 4,53 pontos à frente de Lula, mas o petista venceu o segundo com uma vantagem de 4,98 pontos. Em João Monlevade, a vantagem de 5,1 pontos do senador se transformou em uma liderança de 4,08 pontos para Lula, uma mudança de 9,18 pontos percentuais. Também houve viradas em Congonhas, Oliveira, Curvelo, Três Pontas e Guaxupé.

Derrotas menores

A recuperação do presidente, entretanto, não ficou restrita às cidades onde conseguiu ultrapassar o adversário. Em Santa Cruz de Minas, município onde Flávio manteve a primeira colocação, a vantagem do senador caiu de 14,64 para 5,4 pontos percentuais, uma redução de 9,24 pontos. Foi a maior diminuição da diferença entre os candidatos entre as cidades que permaneceram favoráveis ao PL.

Outros exemplos foram Carmo de Minas, onde a vantagem de Flávio passou de 13,74 para 5,36 pontos percentuais, e Ibiá, com redução de 15,93 para 7,6 pontos. Em Lavras, a diferença diminuiu de 9,84 para 1,78 ponto percentual. Já em Passos, caiu de 12,5 para 4,8 pontos. Apenas três municípios onde o senador venceu nos dois turnos registraram ampliação de sua vantagem: Cedro do Abaeté, Pequi e Toledo.

Nos municípios onde Lula já havia sido o candidato mais votado no primeiro turno, o movimento predominante também foi de ampliação da vantagem sobre Flávio. Das 452 cidades em que o presidente venceu as duas votações, ele aumentou a diferença em 448. Apenas quatro registraram redução: Alvarenga, Bandeira, Mamonas e Nova Módica.

Reeleição após virada nacional

A mudança no desempenho do presidente em Minas ocorreu em meio à virada nacional que garantiu sua reeleição. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou à frente de Lula, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos.

No segundo turno, Lula reverteu a desvantagem e venceu com 51,7% dos votos válidos, o equivalente a mais de 64 milhões de votos, contra 48,2% de Flávio, que recebeu mais de 59 milhões, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A diferença ultrapassou 4,4 milhões de votos.

Aos 80 anos, Lula se tornou o primeiro candidato desde a redemocratização a vencer uma eleição presidencial após terminar o primeiro turno na segunda colocação. O resultado também garantiu ao petista um quarto mandato na Presidência da República, feito inédito na história democrática brasileira.

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Em seu primeiro pronunciamento após a confirmação da vitória, em São Paulo, o presidente prometeu mudar a forma de governar, ampliar a participação popular nas decisões e regulamentar as plataformas digitais. Também afirmou que pretende fazer o melhor mandato de sua trajetória e classificou o resultado das urnas como uma derrota do "negacionismo" e da "mentira".