Vício em apostas: afastamentos do trabalho disparam 441% e acendem alerta

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

O número de trabalhadores afastados de suas atividades profissionais devido à compulsão por jogos registrou uma escalada expressiva em território nacional. Um levantamento do Ministério do Trabalho com base em dados da Previdência Social revela que as concessões de benefícios por incapacidade temporária motivadas pelo vício em apostas cresceram 441% entre 2023 e 2025, saltando de 67 para 363 ocorrências.

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O salto coincide com a expansão expressiva do mercado digital de apostas esportivas e jogos de cassino eletrônico no Brasil. Disponíveis em tempo integral por meio de telefones celulares, essas plataformas atraem milhões de pessoas e transformam o entretenimento passageiro em quadros clínicos graves, com reflexos profundos nas empresas.

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Impactos diretos no ambiente de trabalho

Os dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abrangem os pedidos homologados com diagnósticos médicos ligados ao jogo patológico (também chamado de ludopatia). A condição, classificada como transtorno mental pela Organização Mundial da Saúde (OMS), gera afastamentos com duração média de cerca de dois meses e provoca prejuízos severos na capacidade produtiva e na convivência corporativa cotidiana.

Antes de recorrerem ao afastamento formal, muitos funcionários demonstram alterações graduais na rotina. A preocupação obsessiva em recuperar quantias perdidas durante a noite gera sono insuficiente, atrasos constantes e lapsos graves de atenção durante o expediente.

A crise financeira pessoal frequentemente transborda para o ambiente corporativo. Relatos frequentes incluem pedidos insistentes de adiantamento salarial, empréstimos com colegas e endividamento em instituições bancárias. A sobrecarga emocional decorrente das dívidas costuma culminar em crises agudas de ansiedade e depressão.

Diante do crescimento dessas licenças, departamentos de recursos humanos começam a estruturar ações preventivas internas. Palestras sobre educação financeira, suporte psicológico e canais confidenciais de escuta surgem como instrumentos para evitar que o trabalhador chegue ao ponto de ruptura funcional.

Sinais de alerta para reconhecer o transtorno

A dependência desenvolve padrões claros que ajudam familiares e colegas a identificar o agravamento do quadro:

irritabilidade e inquietação extrema quando ocorrem pausas forçadas no jogo;

tentativas frustradas de cortar gastos ou diminuir o tempo dedicado às telas;

mentiras recorrentes para esconder o volume real de perdas e dívidas acumuladas;

uso de dinheiro reservado ao pagamento de contas básicas para novas apostas;

isolamento voluntário em relação a amigos, familiares e momentos de lazer saudáveis.

Acesso a tratamento e apoio comunitário

A busca por assistência médica qualificada é fundamental para conter a progressão do distúrbio. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece acolhimento gratuito nas unidades dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), onde equipes multidisciplinares avaliam cada caso e elaboram planos de recuperação individualizados.

A sociedade civil também mantém alternativas de ajuda mútua com alcance nacional, a exemplo da irmandade Jogadores Anônimos, acessível pelo site oficial (jogadoresanonimos.com.br) e por linhas de atendimento locais. A instituição realiza encontros diários presenciais e remotos, nos quais os membros compartilham vivências sem julgamentos e recebem suporte contínuo para manter a abstinência.

Iniciativas de orientação a familiares operam de forma paralela, fornecendo diretrizes para lidar com o problema doméstico sem financiar o ciclo de apostas. A identificação precoce dos sintomas e o encaminhamento médico protegem a integridade financeira e abrem caminho para a reinserção profissional segura.

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