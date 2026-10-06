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Apostas on-line: bets saem do ar nesta terça-feira

Medida proíbe site de apostas e define cronograma para devolução de R$ 1,7 bilhão a 23 milhões de usuários; confira todos os prazos e regras

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
06/10/2026 15:32 - atualizado em 06/10/2026 15:32

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Apostas on-line: bets saem do ar nesta terça-feira
O bloqueio de uma plataforma de apostas em um celular ilustra a determinação do governo federal para o encerramento das operações de bets no Brasil crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Os sites e aplicativos de apostas, conhecidos como bets, saíram do ar em todo o Brasil à 0h desta terça-feira (6/10), marcando o início efetivo do bloqueio das plataformas no país. A medida cumpre uma determinação do governo federal que proibiu a exploração, a oferta e a publicidade dessas atividades.

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Para os apostadores que ainda possuem saldo nas contas, foi definido um cronograma para a devolução dos valores. O governo estima que cerca de R$ 1,7 bilhão deve ser retornado a aproximadamente 23 milhões de pessoas. O prazo para o saque voluntário dos recursos diretamente nas plataformas terminou na noite de segunda-feira (5/10).

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Como o dinheiro será devolvido

Quem não conseguiu retirar os recursos dentro do prazo não perderá o dinheiro. As empresas de apostas têm entre os dias 7 e 8 de outubro para informar às instituições financeiras os saldos remanescentes de cada cliente, vinculados aos seus respectivos CPFs.

Na sequência, de 9 a 14 de outubro, os bancos deverão efetuar a devolução automática dos valores diretamente nas contas dos apostadores. Nos casos em que houver algum impedimento para a restituição, a Caixa Econômica Federal poderá intermediar os pagamentos a partir de 14 de outubro.

Orientações aos apostadores

A orientação do governo é que os usuários guardem todos os comprovantes de saldo e de eventuais solicitações de saque realizadas antes do encerramento das operações. Lojas de aplicativos e provedores de internet já participam do processo para bloquear o acesso às plataformas.

Ao tentar acessar os sites e aplicativos, os usuários poderão ser redirecionados para páginas com informações sobre os procedimentos de devolução dos valores. A proibição foi estabelecida pela Medida Provisória 1.394/2026. O texto, que também prevê a extinção definitiva das autorizações existentes até 25 de outubro, já está em vigor, mas precisa ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. A medida é alvo de questionamentos judiciais no Supremo Tribunal Federal (STF).

Paralelamente, o governo ampliou as ações contra plataformas irregulares. Até o fim de setembro, os ministérios da Justiça e da Fazenda solicitaram o bloqueio de 5.209 domínios ligados à exploração ilegal de apostas.

Confira o cronograma completo

  • 5 de outubro: prazo encerrado para saque voluntário diretamente nas plataformas.

  • 6 de outubro: início do processo de retirada dos sites e aplicativos de apostas do ar.

  • 7 e 8 de outubro: as empresas informarão aos bancos os valores mantidos pelos usuários.

  • 9 a 14 de outubro: as instituições financeiras deverão devolver os recursos aos apostadores.

  • A partir de 14 de outubro: a Caixa Econômica Federal poderá intermediar os pagamentos nos casos em que houver impedimento para a devolução pelos bancos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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