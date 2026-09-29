Apostas online: o custo bilionário para o SUS por trás da proibição

Uma medida provisória que proíbe a exploração, oferta e publicidade de apostas online, as "bets", no Brasil foi assinada na última sexta-feira 925/9). A decisão, justificada como uma medida de saúde pública, afeta apostas esportivas e jogos online, tanto em ambientes físicos quanto virtuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As autorizações já concedidas por estados e pelo Distrito Federal também são alcançadas pela medida. Outras modalidades de loteria com permissão legal não foram incluídas na proibição.

Leia Mais

Custos na área da saúde

Os danos à saúde provocados pelas apostas online geram um custo de R$ 30,6 bilhões por ano para o Sistema Único de Saúde (SUS), valor calculado em um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS).

O montante considera despesas com tratamentos de depressão, ansiedade e os impactos relacionados a mortes por suicídio. Para minimizar esses danos, apenas 1% do valor arrecadado das operadoras de apostas é repassado ao Ministério da Saúde.

Nos últimos cinco anos, a busca por atendimento no SUS devido à dependência em jogos de azar e apostas online aumentou 140%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria