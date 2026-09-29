Assine
overlay
Início Nacional
PROIBIÇÃO

Apostas online: o custo bilionário para o SUS por trás da proibição

Decisão vem após alta de 140% na busca por ajuda contra o vício; entenda o impacto de R$ 30 bilhões anuais na saúde pública do país

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Câmara
FS
Flor Sette Câmara
Repórter
29/09/2026 14:52

compartilhe

×
Apostas online: o custo bilionário para o SUS por trás da proibição
Medida provisória proíbe plataformas de apostas online como esta no Brasil, buscando também reduzir impactos na saúde pública e custos ao SUS crédito: Divulgação

Uma medida provisória que proíbe a exploração, oferta e publicidade de apostas online, as "bets", no Brasil foi assinada na última sexta-feira 925/9). A decisão, justificada como uma medida de saúde pública, afeta apostas esportivas e jogos online, tanto em ambientes físicos quanto virtuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As autorizações já concedidas por estados e pelo Distrito Federal também são alcançadas pela medida. Outras modalidades de loteria com permissão legal não foram incluídas na proibição.

Leia Mais

Custos na área da saúde

Os danos à saúde provocados pelas apostas online geram um custo de R$ 30,6 bilhões por ano para o Sistema Único de Saúde (SUS), valor calculado em um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS).

O montante considera despesas com tratamentos de depressão, ansiedade e os impactos relacionados a mortes por suicídio. Para minimizar esses danos, apenas 1% do valor arrecadado das operadoras de apostas é repassado ao Ministério da Saúde.

Nos últimos cinco anos, a busca por atendimento no SUS devido à dependência em jogos de azar e apostas online aumentou 140%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria


Tópicos relacionados:

apostas bets

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay