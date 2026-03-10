Vício em apostas online: como identificar os sinais e procurar ajuda

O caso de uma mulher que simulou um assalto em Patrocínio, Minas Gerais, para esconder do marido dívidas de apostas online acendeu um alerta nacional. A situação, embora extrema, joga luz sobre um problema crescente no Brasil: o vício em jogos, também conhecido como ludopatia. Com a popularização e a facilidade de acesso às plataformas de “bets”, mais pessoas estão vulneráveis a desenvolver uma compulsão que pode destruir vidas e famílias.

A ludopatia é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um transtorno devido a comportamentos aditivos (dependência comportamental). A compulsão por apostar gera uma sensação de euforia similar à causada por substâncias químicas, levando o indivíduo a buscar essa experiência repetidamente, mesmo diante de prejuízos financeiros, sociais e emocionais evidentes. O ciclo vicioso se intensifica com perdas, pois a pessoa tenta recuperar o dinheiro perdido com mais apostas, afundando-se ainda mais.

Como identificar os sinais de alerta

O vício em apostas online muitas vezes se desenvolve de forma silenciosa. É fundamental estar atento a mudanças de comportamento que podem indicar um problema. A identificação precoce aumenta as chances de uma recuperação bem-sucedida. Alguns dos principais sintomas incluem:

Preocupação excessiva com apostas, planejando a próxima jogada e pensando em como conseguir mais dinheiro para jogar.

Necessidade de apostar quantias cada vez maiores para sentir a mesma emoção de antes.

Irritabilidade, ansiedade ou inquietação ao tentar diminuir ou parar de jogar.

Mentir para familiares e amigos sobre a frequência e a quantidade de dinheiro gasto com os jogos.

Usar as apostas como uma válvula de escape para problemas, sentimentos de culpa ou depressão.

Colocar em risco relacionamentos, o emprego ou oportunidades de estudo por causa do jogo.

Pedir dinheiro emprestado a outras pessoas para aliviar uma situação financeira desesperadora causada pelas apostas.

Onde buscar ajuda especializada

A ludopatia é uma doença e precisa de tratamento. No Brasil, existem caminhos gratuitos e eficazes para quem busca ajuda. Um dos mais conhecidos é o grupo de apoio Jogadores Anônimos (JA), que oferece reuniões presenciais e online baseadas nos Doze Passos, um modelo semelhante ao dos Alcoólicos Anônimos.

O Sistema Único de Saúde (SUS) também disponibiliza tratamento por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Essas unidades contam com equipes multidisciplinares, incluindo psicólogos e psiquiatras, para oferecer suporte terapêutico e, se necessário, medicamentoso. Reconhecer a compulsão como um problema de saúde é o primeiro passo para buscar ajuda e reconstruir uma vida longe do vício.

