Instituto Capim Santo forma 56 alunos em Pernambuco

O Instituto Capim Santo, em parceria com a Petrobras, realizou cerimônias de formatura nos dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2026 nas cidades de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, Pernambuco, concluindo a primeira fase do projeto “Energia que Alimenta do Amanhã”.

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O programa ofereceu formação profissional gratuita em gastronomia a 56 pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, que receberam certificados e dolmas como símbolo da conclusão da etapa de aprendizagem.

“O Instituto Capim Santo vem, ao longo de 17 anos, transformando vidas através da gastronomia. Hoje, aqui em Pernambuco, a gente escreve uma nova história”, afirmou Luccio Oliveira, presidente do Instituto, durante a cerimônia. Mariana Fragoso, conselheira do Instituto, ressaltou que a concretização do projeto representa a realização de um sonho cultivado há mais de três anos e parabenizou os formandos.

Com a primeira fase concluída, três turmas permanecem em andamento e novas vagas serão abertas nos meses de outubro e novembro, ampliando o acesso à formação profissional em Gastronomia nas comunidades locais.

Fundado em 2009 pela chef Morena Leite, o Instituto Capim Santo atua como um hub de gastronomia social sustentável, oferecendo educação gratuita, gerindo restaurantes sociais, curadoria em festivais e distribuindo mais de quatro milhões de marmitas. Até o momento, já certificou 17.500 alunos em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

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Para mais informações, basta acessar www.institutocapimsanto.org.br e o Instagram @institutocapimsanto



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