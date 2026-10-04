Onde os buritizáveis acompanharão a apuração dos votos neste domingo

Os cinco principais candidatos ao GDF (Governo do Distrito Federal) já definiram onde vão acompanhar a apuração dos votos do primeiro turno, neste domingo, 4. Entre os buritizáveis, há quem prefira acompanhar a divulgação dos resultados em casa ao lado da família, enquanto outros estarão em comitês de campanha, cercados por aliados.

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Líder nas pesquisas de intenção de voto, a governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, acompanhará a apuração na residência oficial da Vice-Governadoria, na QI 5, Conjunto 18, Casa 5. A chefe do Executivo estará no local a partir das 16h.

Segundo colocado na corrida ao Palácio do Buriti, Leandro Grass (PT) começará a noite ao lado da família. O petista acompanhará a contagem dos votos em casa e, após a divulgação dos resultados, seguirá para o comitê de campanha, no Setor Comercial Sul. Já Kiko Caputo (PL) optou por acompanhar a apuração em ambiente reservado, ao lado da família.

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Quem também dividirá a noite entre a família e os aliados é a tucana Paula Belmonte (PSDB). A candidata acompanhará a apuração inicialmente de casa e, após a divulgação dos resultados, seguirá para o comitê de campanha, na 511 Norte. O mesmo roteiro será seguido por Ricardo Cappelli (PSB), que, após votar, deve seguir diretamente para o QG da campanha.