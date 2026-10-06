Homens no consultório: cirurgia plástica masculina deixa de ser tabu

Durante muito tempo, falar em cirurgia plástica masculina significava, quase sempre, abordar procedimentos discretos, associados principalmente à correção das pálpebras, da calvície ou à retirada da gordura abdominal. O cenário mudou.



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À medida que os homens passaram a falar mais abertamente sobre aparência, envelhecimento e bem-estar, a cirurgia plástica deixou de ser um assunto cercado pelo mesmo tabu de décadas atrás. Agora, uma nova demanda começa a ganhar espaço nos consultórios: a do homem que emagreceu, muitas vezes de forma expressiva, e quer tratar as mudanças deixadas pelo processo de perda de peso.



O movimento acompanha uma transformação mais ampla na relação dos homens com o próprio corpo. O emagrecimento passou a fazer parte da rotina de um número maior de pacientes, impulsionado tanto por mudanças de hábitos quanto pela evolução do tratamento da obesidade.

Nesse contexto, os medicamentos da classe dos agonistas do receptor de GLP-1, utilizados no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, ganharam protagonismo. Com a perda significativa de peso, porém, surge uma questão que nem sempre aparece nas primeiras conversas: o que acontece com a pele e os contornos corporais depois que os quilos vão embora?



Para alguns homens, a resposta aparece diante do espelho. “A redução de gordura pode vir acompanhada de flacidez abdominal, excesso de pele, perda de definição do tórax, alterações nos braços e nas coxas e mudanças no contorno do rosto. Em pacientes que passaram por grandes perdas ponderais, essas transformações podem ser ainda mais evidentes. O corpo emagrece, mas nem sempre assume automaticamente a forma que o paciente imaginava ao iniciar o processo” explica o cirurgiao plástico Eduardo Sucupira, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.















Eduardo Sucupira reforça que é nesse momento que a cirurgia plástica passa a ser procurada não necessariamente para “ficar mais bonito”, mas para completar uma transformação corporal que começou com o emagrecimento.



Entre os procedimentos que podem fazer parte dessa jornada estão a abdominoplastia, a lipoaspiração em casos selecionados, a correção de excesso de pele nos braços e nas coxas e procedimentos para tratar alterações no tórax.



Em homens, a região peitoral também pode ganhar destaque, especialmente quando a perda de peso evidencia excesso de pele ou tecido mamário. “O planejamento, entretanto, precisa ser individualizado. Nem todo paciente que emagrece necessita de cirurgia, e a indicação depende da quantidade de peso perdida, da qualidade da pele, da distribuição dos tecidos, das condições clínicas e da estabilidade do peso”, enfatiza Eduardo Sucupira.



A popularização dos medicamentos GLP-1 trouxe uma mudança importante para esse debate. Embora essas medicações possam proporcionar perda de peso significativa em pacientes adequadamente indicados e acompanhados, emagrecer não significa necessariamente remodelar o corpo.



O cirurgião plástico explica que a pele possui limites de retração e, quando existe excesso importante, nenhum medicamento consegue simplesmente fazê-la desaparecer. “Da mesma forma, a perda de gordura pode alterar a percepção das proporções corporais e revelar regiões que antes estavam escondidas pelo excesso de peso”, ressalta.















Para o médico, operar durante uma fase de perda de peso ainda intensa pode comprometer o planejamento, já que o corpo continuará mudando. “Além disso, pacientes que passaram por grandes emagrecimentos podem apresentar necessidades nutricionais específicas, o que torna a avaliação clínica e nutricional especialmente importante antes de qualquer procedimento”,enfatiza.



A mudança mais significativa, no entanto, talvez esteja menos na técnica cirúrgica e mais no comportamento do paciente. O homem que chega hoje ao consultório está mais disposto a falar sobre aquilo que o incomoda. Se antes havia constrangimento em admitir que a aparência interferia na autoestima, atualmente esse tipo de conversa aparece com mais naturalidade. A cirurgia plástica masculina passou a ser encarada por muitos pacientes como uma ferramenta de cuidado pessoal, e não como algo incompatível com masculinidade.















O pós-emagrecimento amplia ainda mais essa mudança de perspectiva. O paciente não chega necessariamente dizendo que quer parecer mais jovem ou mudar completamente a aparência. Muitas vezes, ele chega depois de uma conquista importante: perdeu peso, melhorou indicadores de saúde e mudou hábitos, mas continua incomodado com o excesso de pele ou com a falta de definição corporal. A cirurgia aparece, então, como uma possível etapa final de um processo iniciado muito antes da sala de cirurgia.



Esse novo perfil também exige que o profissional tenha cuidado para não transformar a cirurgia em uma promessa de perfeição. A retirada de excesso de pele pode melhorar o contorno corporal, mas não substitui atividade física, alimentação equilibrada ou acompanhamento médico. Da mesma forma, o resultado estético precisa ser compatível com a anatomia e com as expectativas reais do paciente.



Outro ponto que merece atenção é que a perda rápida de peso pode envolver também redução de massa muscular. Para o homem que busca definição corporal, esse aspecto é particularmente relevante.



“Em alguns casos, o que o paciente interpreta como 'falta de contorno' não é apenas excesso de pele, mas também uma mudança na relação entre gordura, pele e massa muscular. Por isso, a avaliação não deve se limitar à balança ou ao percentual de gordura: composição corporal, histórico de emagrecimento e condição clínica fazem parte da análise”, ressalta o médico.



O fato de cada vez mais homens procurarem ajuda para essas questões revela uma mudança cultural que provavelmente veio para ficar. O corpo masculino deixou de ser visto como algo que não deveria receber atenção estética. A cirurgia plástica masculina, portanto, entra em uma nova fase. O tabu diminui justamente quando a conversa fica mais ampla.



Já não se trata apenas de vaidade, mas de como homens diferentes, em diferentes momentos da vida, se relacionam com seus corpos. "E o paciente pós-emagrecimento, especialmente aquele que passou por uma perda de peso significativa com o auxílio de medicamentos como os GLP-1, começa a ocupar um espaço cada vez mais evidente nessa nova realidade dos consultórios", aponta Eduardo Sucupira.

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