Preenchimento peniano com ácido hialurônico: mitos e verdades

Um novo movimento de autoestima e autoconfiança masculina está em curso, e ele passa diretamente pela valorização da estética íntima. Entre os procedimentos que têm ganhado destaque, o preenchimento e a volumização peniana com ácido hialurônico vem se consolidando como uma alternativa segura, eficaz e, principalmente, livre de tabus.

Embora ainda envolto por mitos e preconceitos, o procedimento já conta com estudos publicados em revistas científicas, como a série de casos liderada pelo urologista e andrologista Rogério Saint-Clair, em parceria com o cirurgião plástico Luddi Oliveira, ambos com ampla experiência em medicina estética masculina.

Mas afinal, o que é mito e o que é verdade sobre esse procedimento?

O preenchimento peniano com ácido hialurônico é perigoso?



Mito. Quando realizado por profissionais capacitados e com técnica adequada, o procedimento apresenta excelente perfil de segurança. “Trabalhamos com substâncias biocompatíveis, reabsorvíveis e que já são amplamente utilizadas na medicina estética”, explica Luddi Oliveira, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). “Além disso, para oferecer maior segurança para o paciente, o procedimento deve ser realizado por um profissional capacitado que atenda da anatomia peniana”, ressalta o cirurgião.

Os resultados são permanentes?



Mito. Como todo preenchimento com ácido hialurônico, os efeitos são temporários, mas duradouros. “A média de permanência dos resultados é de 12 a 18 meses, dependendo de fatores individuais e do tipo de produto utilizado”, complementa Rogério.

A técnica pode melhorar autoestima e performance sexual?



Verdade. Muitos homens relatam melhora significativa na confiança e na satisfação pessoal após o procedimento. “A questão estética está diretamente ligada ao bem-estar psicológico e à vida sexual”, afirma o urologista, que também é membro da American Urological Association (AUA).

Aumenta o tamanho do pênis?



Verdade, com ressalvas. O foco principal é o aumento da circunferência peniana, especialmente no estado flácido. De acordo com Luddi, que conduziu um estudo científico que acompanhou 52 pacientes no Núcleo DOME, em Belo Horizonte, mostrou que a aplicação de 15 ml de ácido hialurônico resultou em um aumento médio de 2,9 cm na circunferência peniana.

Qualquer pessoa pode fazer?



Mito. Há critérios médicos e uma avaliação rigorosa antes da indicação. “Não é um procedimento meramente estético, mas sim algo que envolve conhecimento anatômico, técnica apurada e análise de expectativas realistas”, destaca Luddi.



É necessário repouso sexual?



Verdade. Após o procedimento, recomenda-se um período de abstinência de sexo com penetração de 10 a 15 dias, além de cuidados específicos, como massagem e o uso de medicamentos para maior segurança do paciente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia