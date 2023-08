683

Desde áreas mais conhecidas, como a barba, até em regiões mais íntimas, método é eficaz para os homens que querem se livrar dos pelos indesejados Espaço Laser/Divulgação

Serviços voltados para o bem-estar do homem estão em alta. Um exemplo é a depilação a laser, que tem se tornado uma prática cada vez mais comum para o público masculino e quebra tabus. Desde áreas mais conhecidas, como a barba, até em regiões mais íntimas, esse método se mostra eficaz para os homens que querem se livrar dos pelos indesejados, melhorar a autoestima e também para aqueles que buscam mais praticidade na rotina. Carol Cury, diretora técnica da Espaçolaser, aborda cincos motivos que tornam este tipo de tratamento um dos queridinhos entre eles, e seus principais benefícios:





é um procedimento rápido, higiênico e eficaz, já que o laser é um tratamento de depilação duradouro, pois o pelo cauterizado não volta a crescer. E contribui também para a autoestima e bem-estar, ao deixar a pele lisa, mais bonita e bem cuidada.além da estética, ajuda no tratamento da foliculite, os pelos encravados. "Comparada com métodos tradicionais, a depilação a laser é a opção mais eficaz para reduzir os pelos encravados e as inflamações decorrentes deles. Isso ocorre porque o laser atinge os folículos pilosos e destrói as células responsáveis pelo crescimento dos pelos, evitando, assim, a foliculite. Lembrando que a depilação a laser pode ser realizada em praticamente todas as partes do corpo, exceto sobrancelhas e áreas de mucosa", afirma Carol Cury.fazer a barba todos os dias sempre foi uma dificuldade na vida dos homens, e uma atividade que toma tempo. Então, as sessões de laser na região de barba são opção para quem prefere ficar sem pelos, por serem muito rápidas, levando em torno de cinco minutos. Além disso, o laser é menos agressivo e oferece um resultado mais prolongado e eficiente, dá mais praticidade na rotina, não agride a pele e em poucos dias já se vê o resultado, pois os pelos são expulsos da pele aos poucos. "Geralmente, há duas possibilidades oferecidas: barba completa, que engloba também a faixa de barba (região de pescoço), ou somente a faixa de barba para aqueles amantes de barba e querem apenas dar um contorno, deixando-a bem alinhada", destaca Carol.a área íntima masculina é muito delicada e sensível e a depilação a laser não causa prejuízos à pele e às estruturas ao redor, portanto pode ser aplicada em toda virilha, incluindo base de pênis e testículos. A especialista explica que, com a depilação íntima a laser, os pelos pubianos são removidos de forma mais eficaz, evitando que fiquem encravados e causem irritações e infecções na região.atualmente, isso é possível devido às tecnologias Alexandrite, para fototipos mais claros, e ND:YAG, os mais escuros. Mas, antes de começar o tratamento, é preciso fazer uma avaliação com os especialistas para saber qual laser é mais compatível com a pele. Os cuidados antes e depois das sessões também são essenciais para melhores resultados.