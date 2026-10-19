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Patrimônio mundial: conheça Angkor Wat, o maior monumento religioso do planeta
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A construção exigiu enorme quantidade de blocos de arenito, transportados de áreas próximas às montanhas Kulen. O trabalho envolveu milhares de pessoas e conhecimentos avançados de engenharia e arquitetura. O monumento ocupa uma área de aproximadamente 162 hectares, incluindo suas estruturas e o fosso. Foto: Freepik/tawatchai07
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Embora tenha sido construído como um santuário hindu, Angkor Wat passou gradualmente a incorporar práticas budistas. A transformação ganhou força ao longo dos séculos, especialmente com a expansão do budismo na região. Atualmente, o monumento permanece como um importante espaço de devoção budista. Foto: Reproduc?a?o
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Uma das características mais marcantes de Angkor Wat é o conjunto de cinco torres centrais, dispostas de maneira a representar os picos do Monte Meru. Na cosmologia hindu, essa montanha é considerada o centro do universo e a morada dos deuses. A torre principal alcança aproximadamente 65 metros de altura. Foto: Falco pixabay
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O templo é cercado por um imenso fosso retangular, com aproximadamente 190 metros de largura, que ajuda a compor sua aparência monumental. A estrutura também possui muralhas, passagens elevadas e galerias distribuídas em diferentes níveis. O conjunto impressiona pela harmonia arquitetônica e pelo planejamento de seus espaços. Foto: Falco pixabay
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As paredes de Angkor Wat apresentam extensos baixos-relevos que retratam episódios da mitologia hindu e acontecimentos históricos. Entre as representações estão cenas do Ramayana e do Mahabharata, importantes narrativas da tradição indiana. Também se destacam figuras femininas celestiais esculpidas em pedra, conhecidas como apsaras. Foto: Pixabay
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Em 1992, Angkor Wat recebeu reconhecimento internacional ao integrar o sítio arqueológico de Angkor, inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A região reúne dezenas de templos e vestígios das antigas capitais do Império Khmer. O reconhecimento contribuiu para fortalecer iniciativas internacionais de conservação e pesquisa arqueológica. Foto: Tep Ro/Pixabay
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Angkor Wat é um dos maiores símbolos da identidade cultural do Camboja, aparecendo inclusive na bandeira nacional. O monumento atrai visitantes de diferentes países, especialmente interessados em sua história, arquitetura e significado espiritual. Além de importante destino turístico, continua sendo um espaço de práticas religiosas e preservação das tradições locais. Foto: Hongbin/Unsplash
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