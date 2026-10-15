Lenovo revela o que ocorre quando empreendedores buscam apoio além das fronteiras

Hoje, a Lenovo estreia o primeiro episódio de sua nova série documental de Backing Every Business (Apoiando Todos os Negócios), sua iniciativa mundial criada para conectar pequenas empresas com pessoas, tecnologia e suporte necessários para que cresçam e prosperem. A série apresenta cinco empresas participantes do 'Twinning', o programa da Lenovo que reúne fundadores de pequenas empresas de todo o mundo, que os conecta através de mentoria em torno de metas de crescimento compartilhadas, acesso a recursos como tecnologia, treinamento em IA e financiamento, tudo isso para ajudar a enfrentar desafios reais de negócios e transformar novas ideias em ação.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261014064487/pt/

A série de quatro partes acompanha empreendedores do Japão, México, Reino Unido e EUA enquanto entram nas empresas dos demais, experimentam setores e culturas desconhecidos e compartilham o conhecimento que adquiriram ao desenvolver seus próprios negócios. Um encontro entre estranhos evolui para relacionamentos formados em torno de desafios comuns. Isto é aliado a conhecimentos complementares e ao reconhecimento de que a resposta a um problema empresarial nem sempre vem da mesmo setor ou comunidade local.

Três empresas, três setores e uma conexão inesperada

A série começa no Japão, onde Ryoji da Chinou Robotics encontra David da Rhino Roofers e Hailey da VacayIt, dois empreendedores baseados nos EUA. O trabalho de Ryoji na área da robótica foi impulsionado pela devastação que testemunhou após o terremoto de Hanshin-Awaji de 1995 (Grande Terremoto de Hanshin) e pelo desejo de desenvolver tecnologia que pudesse ajudar pessoas em situações de perigo. David entende o risco de outra perspectiva: na construção de telhados, a segurança pode ser uma questão de vida ou morte, enquanto Hailey criou a VacayIt visando remover um tipo diferente de barreira, que torna as viagens mais seguras e acessíveis para pessoas com deficiência.

No Episódio 1, disponível em 14 de outubro, David e Hailey viajam dos EUA ao Japão para conhecer Ryoji e vivenciar a Chinou Robotics em primeira mão. Embora os três trabalhem nas áreas de robótica, construção e mobilidade acessível, descobrem um ponto em comum: cada um desenvolveu um negócio voltado à solução de problemas que afetam a segurança, a independência e o cotidiano das pessoas.

David e Hailey viajam dos EUA ao Japão para conhecer Ryoji e vivenciar a Chinou Robotics em primeira mão. Embora os três trabalhem nas áreas de robótica, construção e mobilidade acessível, descobrem um ponto em comum: cada um desenvolveu um negócio voltado à solução de problemas que afetam a segurança, a independência e o cotidiano das pessoas. A cooperação entre eles se aprofunda no Episódio 2, disponível em 15 de outubro, onde Ryoji apresenta a David os robôs autônomos da Chinou, inspirando novas ideias sobre como a tecnologia pode ajudar a enfrentar os desafios de segurança na construção de telhados. David, por sua vez, traz sua própria experiência empresarial às conversas sobre as ambições de crescimento da Chinou, e Hailey explora como ferramentas baseadas em IA podem ajudar a criar mais oportunidades para pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

"Pensei em onde está a ligação entre o que faço em telhados e a robótica, e fiquei pensando nisso por alguns dias até que finalmente entendi: tem a ver com segurança", disse David Villarreal, Proprietário da Rhino Roofers. "As equipes sobem a 26 andares de altura; com ventos de 96 km/h, é extremamente perigoso. Há equipamentos que usamos atualmente para soldar juntas em telhados, será que poderíamos torná-los mais autônomos? Conversei com [Ryoji] sobre isso e, na manhã seguinte, ele já tinha feito um esboço. Essa [ideia] não é apenas interessante para a empresa, mas também salva vidas."

"Não existe um caminho único para o crescimento de uma pequena empresa e o apoio deve refletir isso", disse Emily Ketchen, Vice-Presidente Sênior e Diretora de Marketing do Grupo de Dispositivos Inteligentes e Mercados Internacionais da Lenovo. "O que vimos através do programa 'Backing Every Business' é que a tecnologia pode ser incrivelmente poderosa, mas o conhecimento e a experiência de outro empreendedor que enfrentou um desafio semelhante, traz uma perspectiva totalmente diferente ou simplesmente entende o que é preciso para desenvolver um negócio. Ao unir tecnologia mais inteligente, experiência humana e conexão, queremos oferecer aos empreendedores outras formas de encontrar o apoio necessário para resolver problemas, buscar novas oportunidades e expandir seus negócios.”

Uma linguagem comum, falada através da comida

A seguir, a série aborda outra conexão do programa 'Twinning', reunindo empreendedores do ramo alimentício do México e da Irlanda do Norte, cujos negócios estão enraizados na cultura, na comunidade e no amor pela comida.

No Episódio 3, disponível em 19 de outubro, Mario e Alexandra da Mi Tierra viajam do México à Irlanda do Norte para encontrar Geri da Chocolate Manor. Milhares de quilômetros e culturas diferentes separam os empreendedores, mas a paixão compartilhada pela comida cria uma conexão imediata.

Mario e Alexandra da Mi Tierra viajam do México à Irlanda do Norte para encontrar Geri da Chocolate Manor. Milhares de quilômetros e culturas diferentes separam os empreendedores, mas a paixão compartilhada pela comida cria uma conexão imediata. No Episódio 4, disponível em 21 de outubro, Geri usa a culinária para reconectar Mario e Alexandra com suas raízes. Mario e Alexandra retribuem o favor trazendo uma nova perspectiva para o negócio de Geri, explorando como a tecnologia certa poderia ajudá-la a solucionar uma lacuna importante em seu sistema de reservas e criar novas oportunidades de crescimento.

"Quando o preço da sua matéria-prima - aquilo em que você desenvolveu todo o seu negócio - sobe 30% e depois mais 40%... lembro-me de pensar: 'Não sei se vamos mesmo conseguir superar isso', e realmente tive dificuldades". disse Geri Martin, Proprietária da Chocolate Manor. "Aprendi muito com [Mario e Alexandra] e estou muito animada com meu negócio novamente."

De problemas compartilhados a progresso compartilhado

Juntas, as experiências destas empresas - Chinou Robotics, Chocolate Manor, Mi Tierra, Rhino Roofers e VacayIt - colocam em prática a crença central do programa 'Backing Every Business': "um problema compartilhado é um problema pela metade". Apesar das diferenças de setor, cultura e localização geográfica, os empreendedores frequentemente enfrentam desafios semelhantes, e ter acesso ao suporte, às perspectivas e à experiência compartilhada adequados pode ajudá-los a enxergar estes desafios de modo diferente e encontrar novos caminhos.

Para a Lenovo, o programa 'Twinning' reflete um enfoque mais amplo de apoio às pequenas empresas: combinando o alcance mundial e a experiência tecnológica da empresa com algo igualmente importante: o acesso a pessoas, perspectivas e experiências que os empreendedores não encontrariam de outra forma. Apesar das diferenças no setor, na cultura e na geografia, as pequenas empresas enfrentam com frequência desafios comuns. Conectá-las através destas fronteiras pode ajudar os fundadores a ver estes desafios de modo diferente, enquanto a tecnologia pode ajudá-los a colocar novas ideias em prática.

Os episódios da série documental 'Backing Every Business' terão estreia nos dias 14, 15, 19 e 21 de outubro. O documentário completo estará disponível em 29 de outubro.

Para assistir à série e saber mais sobre o apoio da Lenovo a todos os negócios, acesse www.lenovo.com/backing-every-business.

As declarações dos empreendedores participantes refletem suas opiniões e experiências individuais. As referências a quaisquer benefícios ou resultados potenciais discutidos quanto aos conceitos explorados através do programa 'Twinning' não foram validadas de forma independente pela Lenovo.

Sobre a Lenovo

Com receita de US$ 83 bilhões, a Lenovo ocupa a 153ª posição na lista da Fortune Global 500 e atende a milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Com a visão de “Tecnologia mais inteligente para todos”, a empresa implementa uma estratégia de IA híbrida, que abrange tanto a IA pessoal (em vários dispositivos) quanto a IA empresarial, ajudando os clientes a transformar dados em insights e valor. Tal estratégia é concretizada por meio do compromisso do grupo com a inovação de nível mundial e de seu portfólio completo de IA, que inclui dispositivos, soluções de infraestrutura, software, soluções e serviços. A Lenovo está listada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa central de notícias.

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Pedro Chen

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