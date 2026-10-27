AHS Properties anuncia o lançamento do AHS Twin Towers, um empreendimento comercial de alto padrão (Grade A) na Sheikh Zayed Road, avaliado em US$ 1,3 bilhão

A AHS Properties prepara o lançamento do AHS Twin Towers, seu novo empreendimento comercial na Sheikh Zayed Road, após a aquisição do Shangri-La Dubai por 1,1 bilhão de dirhams (AED). O imóvel passará por uma grande transformação, tornando-se um espaço comercial de alto padrão (Grade A).

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Abbas Sajwani, Founder and CEO of AHS Properties (Photo: AETOSWire)

Situado em um dos corredores comerciais mais proeminentes de Dubai, o AHS Twin Towers trará uma nova identidade arquitetônica ao local. O projeto leva a assinatura da Gensler — empresa de arquitetura e design reconhecida internacionalmente — com interiores desenvolvidos pelo AHS Atelier, estúdio de design interno da própria companhia, que traz uma abordagem personalizada na escolha de materiais, detalhes e acabamentos em todo o empreendimento.

O AHS Twin Towers contará com um térreo e mais 50 andares. O projeto oferecerá espaços de escritório flexíveis de alto padrão (Grade A), complementados por uma combinação integrada de comodidades voltadas para negócios, bem-estar e estilo de vida. Mais de 30.000 pés quadrados (aprox. 2.787 m²) serão dedicados ao bem-estar e à prática de atividades físicas; o empreendimento incluirá ainda mais de 12.000 pés quadrados (aprox. 1.115 m²) destinados a experiências gastronômicas, além de oferecer mais de 1.000 vagas de estacionamento. A infraestrutura completa contempla um espaço gastronômico elevado, um santuário privativo de bem-estar com piscina dedicada à natação, lounges executivos para negócios e um jardim suspenso na cobertura.

Abbas Sajwani, fundador e CEO da AHS Properties, afirmou: “O AHS Twin Towers representa nosso próximo grande passo no mercado imobiliário comercial de Dubai. As empresas em Dubai esperam, hoje mais do que nunca, muito mais de imóveis comerciais de alto padrão. A localização sempre será fundamental, mas, atualmente, há um foco muito maior no design, nas comodidades e na experiência geral que um edifício pode oferecer. Ao transformar o Shangri-La Dubai no AHS Twin Towers, reunimos esses elementos em um dos endereços mais consolidados da Sheikh Zayed Road. Nosso objetivo é criar um ambiente de trabalho que reflita a forma como as empresas e suas equipes desejam trabalhar hoje, estabelecendo um novo padrão para os ativos comerciais que a próxima fase de crescimento de Dubai exigirá.”

O AHS Twin Towers dá continuidade ao sucesso do AHS Tower — o primeiro empreendimento comercial de alto padrão (Grade A) da empresa — que teve todas as suas unidades vendidas, totalizando mais de 700 milhões de dólares, ainda durante a fase de desenvolvimento.

SOBRE A AHS PROPERTIES

A AHS Properties é uma incorporadora imobiliária de luxo sediada em Dubai, fundada em 2021 pelo empreendedor emiradense Abbas Sajwani, especializada em imóveis residenciais e comerciais nos Emirados Árabes Unidos.

ahsproperties.com

ahstwintowers.com

*Fonte:AETOSWire

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Sura Hammadin, Sura.Hammadin@ahs-properties.com

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Lilas Alarbed, lilas.alarbed@ahs-properties.com